台股「虛胖式」多頭 散戶望之興嘆

台股再創歷史里程碑，昨天盤中一度漲至二萬四五一五點，不過，今年以來行情震盪幅度更甚以往，加上漲勢集中在台積電等部分ＡＩ股，扣除台積電後的台股其實還是下跌，被法人喻為「虛胖式多頭」，多數投資人資產並未跟上台股創新高行情。

根據CMoney統計，上市櫃一九一一檔股票中，股價站在年線上的公司僅五七○檔，占比百分之廿九點八、而今年以來報酬率贏過加權指數的更是少之又少，僅三九七檔，占比百分之廿點七。

今年以來，受到美國總統川普關稅亂流衝擊，在諸多不確定因素下，ＡＩ族群能見度最高，因此相關股票吸納大部分資金，包含護國神山台積電、高價股、少數ＡＩ股等頻頻改寫歷史新高價位，但這些是法人、中實戶、主力大戶的主戰場，一般投資人只能望之興嘆。

昨天同時與大盤創新高的僅五十二檔股票，其中緯穎、川湖、健策、台光電、旺矽、奇鋐、富世達、漢唐、智邦等都是千金股，而川湖、台光電以及漢唐今年來漲幅都倍增。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，今年台股指數的表現呈現虛胖的格局，若剔除台積電，台股今年實質呈現下跌格局，顯示散戶普遍感受不到多頭，形成所謂「虛胖式多頭」。

富邦投顧董事長陳奕光說，目前台股沒有出現敗象，利多仍多於利空，預料仍呈現高檔震盪格局，現階段資金集中在少數股票上，在年線以下的家數仍屬多數，建議操作上戒急用忍，後市觀察指標有三：美元走勢、外資期貨淨空單數量、每日騰落指標。