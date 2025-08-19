聽新聞
0:00 / 0:00

台股「虛胖式」多頭 散戶望之興嘆

聯合報／ 記者高瑜君／台北報導
台股站上新高。圖／聯合報系資料照片
台股站上新高。圖／聯合報系資料照片

台股再創歷史里程碑，昨天盤中一度漲至二萬四五一五點，不過，今年以來行情震盪幅度更甚以往，加上漲勢集中在台積電等部分ＡＩ股，扣除台積電後的台股其實還是下跌，被法人喻為「虛胖式多頭」，多數投資人資產並未跟上台股創新高行情。

根據CMoney統計，上市櫃一九一一檔股票中，股價站在年線上的公司僅五七○檔，占比百分之廿九點八、而今年以來報酬率贏過加權指數的更是少之又少，僅三九七檔，占比百分之廿點七。

今年以來，受到美國總統川普關稅亂流衝擊，在諸多不確定因素下，ＡＩ族群能見度最高，因此相關股票吸納大部分資金，包含護國神山台積電、高價股、少數ＡＩ股等頻頻改寫歷史新高價位，但這些是法人、中實戶、主力大戶的主戰場，一般投資人只能望之興嘆。

昨天同時與大盤創新高的僅五十二檔股票，其中緯穎、川湖、健策、台光電、旺矽、奇鋐、富世達、漢唐、智邦等都是千金股，而川湖、台光電以及漢唐今年來漲幅都倍增。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，今年台股指數的表現呈現虛胖的格局，若剔除台積電，台股今年實質呈現下跌格局，顯示散戶普遍感受不到多頭，形成所謂「虛胖式多頭」。

富邦投顧董事長陳奕光說，目前台股沒有出現敗象，利多仍多於利空，預料仍呈現高檔震盪格局，現階段資金集中在少數股票上，在年線以下的家數仍屬多數，建議操作上戒急用忍，後市觀察指標有三：美元走勢、外資期貨淨空單數量、每日騰落指標。

台股 指數 台積電

延伸閱讀

台股創新高外資買超44億元 連10買鴻海

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

股匯不同調 台股創高新台幣連3貶收30.056元

台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

相關新聞

台股「虛胖式」多頭 散戶望之興嘆

台股再創歷史里程碑，昨天盤中一度漲至二萬四五一五點，不過，今年以來行情震盪幅度更甚以往，加上漲勢集中在台積電等部分ＡＩ股...

台股黑翻紅飆新高 創造7紀錄

台股昨天上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中二萬四五...

台股創新高上演5大驚奇 總市值飆至78.89兆元

台股今天收24482.52點，上漲148.04點，創收盤歷史新高。在資金行情帶動下，台股締造盤中新高、收盤新高、上市公司...

台股創新高外資買超44億元 連10買鴻海

台股今天價量齊揚，盤中觸24515.65點、收盤24482.52點雙創新高，外資及陸資買超新台幣44.78億元，連續2個...

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

台股今天開低走高，盤中上攻24515.65點新高，終場以24482.52點作收，雙雙刷新歷史紀錄。除了受惠美股帶動的全球...

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

近期美股持續多頭高檔震盪，受惠於聯準會降息前景、弱勢美元及現金流的改善（大而美法案減稅效應）而仍未結束，帶動輝達（NVI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。