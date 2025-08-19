台股黑翻紅飆新高 創造7紀錄

台股昨天上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中二萬四五一五點、收盤二萬四四八二點、市值七十八點八四兆元、上市櫃市值合計八十五點三六兆元，電子類股指數收一三九六點，台指期盤中二萬四四六二點、收盤二萬四四二六點，均為歷史新高。

全球市場避開美國關稅的最糟情境，加上投資人預估美國聯準會降息在即，激勵多國股市攻占歷來新高。不僅台股創收盤新高，日本東證和日經二二五指數連兩天刷新紀錄，中國大陸的上證指數也站上十年高點。此外，美國標普五百指數突破二月高點後，已續漲約百分之五點三。美國以外的已開發國家股市，也從二月高點再升約百分之三。

台股昨開盤一度跌七十七點，權王台積電也偃兵息鼓，但在聯發科、鴻海兩大權值股，以及中小型題材股包括ＡＩ、ＰＣＢ、光通訊、ＣＰＯ、軍工、機器人等衝高下，指數迅速翻紅且一路擴大漲幅，終場上漲一四八點，收二萬四四八二點，成交量四五七八億元，較前一個交易日略微增溫。

加權指數在盤中不斷推升，下午一時六分衝至高點二萬四五一五點，及收盤的二萬四四八二點，雙雙改寫新高；過去盤中歷史高點是去年七月十日二萬四四一六點、收盤歷史新高也是同日的二四三九○點。

儘管台積電昨收平盤一一八○元，市值並未創高，但上市公司市值仍創下七十八點八四兆元新高，上市加上櫃公司市值合計八十五點三六兆元，也是歷史新高。

法人分析，這波推動台股創高的大功臣是台積電與鴻海在內的ＡＩ概念股，台積電優勢在於ＡＩ帶動半導體需求，隱憂則是攸關晶片關稅的二三二調查尚未正式揭露。業界指出，美國對等關稅衝擊景氣，消費應用下半年轉趨保守，目前看來，今年底耶誕購物傳統旺季，ＰＣ、智慧手機等終端產品買氣恐不如預期。

兆豐投顧董事長李秀利指出，目前的行情有點驚驚漲的味道。在預期美國降息氛圍中，美元走弱，熱錢會繼續留在亞股，加上七、八月是除息旺季，收到現金股利再投入，亦為資金活水。李秀利認為，現在不必太在意指數，反而要把選股擺中間，強勢的族群偏向強恆強，如果投資人手上沒有AI、PCB、CPO、軍工、無人機等股，體感可能對台股創新高無感。

華南投顧董事長呂仁傑則說，台股第三季有機會衝關兩萬五千點，只要沒有爆量下殺，行情就不會反轉。然而，第四季可能就要比較保守，一些變數包括美中關稅暫緩實施九十天十一月到期。通膨數據有升溫趨勢，聯準會九月降息後，十二月是否降息又會成為市場焦點。此外，房市、車市冷，也會影響到一部分內需。