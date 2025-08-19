聽新聞
台積電、鴻海點火…台股創高大功臣
台股大盤指數昨（18）日創新高，法人分析，這波推動台股創高的大功臣是台積電（2330）與鴻海在內的AI概念股，未來市場展望與風險備受關注。
法人分析，台積電優勢主要在於AI帶動半導體需求，隱憂則是攸關晶片關稅的232調查尚未正式揭露，美國川普政府所說的美國製造豁免關稅是否對台積電也一體適用，以及終端買氣對半導體的影響。
業界直言，美國對等關稅衝擊景氣，消費應用下半年轉趨保守，目前看來，今年底耶誕購物傳統旺季，PC、智慧手機等終端產品買氣恐不如預期。法人憂心，台積電目前終端應用中，有近四成屬於消費領域，占比六成的AI等高速運算（HPC）訂單雖然續強，但其餘消費應用受關稅與景氣變化干擾，第4季成長力道趨緩。台積電第4季美元與新台幣營收仍可望優於去年同期，但無法再創單季新高。
鴻海方面，鴻海輪值執行長楊秋瑾表示，全球四大雲端服務供應商（CSP），對AI業務的資本支出持續擴大，市場需求證明AI是結構性、長期性的成長趨勢。
