台積電、鴻海點火…台股創高大功臣

經濟日報／ 記者尹慧中蕭君暉／台北報導

台股大盤指數昨（18）日創新高，法人分析，這波推動台股創高的大功臣是台積電（2330）與鴻海在內的AI概念股，未來市場展望與風險備受關注。

法人分析，台積電優勢主要在於AI帶動半導體需求，隱憂則是攸關晶片關稅的232調查尚未正式揭露，美國川普政府所說的美國製造豁免關稅是否對台積電也一體適用，以及終端買氣對半導體的影響。

業界直言，美國對等關稅衝擊景氣，消費應用下半年轉趨保守，目前看來，今年底耶誕購物傳統旺季，PC、智慧手機等終端產品買氣恐不如預期。法人憂心，台積電目前終端應用中，有近四成屬於消費領域，占比六成的AI等高速運算（HPC）訂單雖然續強，但其餘消費應用受關稅與景氣變化干擾，第4季成長力道趨緩。台積電第4季美元與新台幣營收仍可望優於去年同期，但無法再創單季新高。

鴻海方面，鴻海輪值執行長楊秋瑾表示，全球四大雲端服務供應商（CSP），對AI業務的資本支出持續擴大，市場需求證明AI是結構性、長期性的成長趨勢。

AI 關稅 台積電

台股黑翻紅飆新高 創造7紀錄

台股昨天上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中二萬四五...

台股「虛胖式」多頭 散戶望之興嘆

台股再創歷史里程碑，昨天盤中一度漲至二萬四五一五點，不過，今年以來行情震盪幅度更甚以往，加上漲勢集中在台積電等部分ＡＩ股...

高階玻纖布供貨緊俏 美系CSP機電工程需求旺！7檔AI黑馬出列

受惠AI伺服器的強勁需求，帶動相關科技概念股掀起上漲狂潮，連成功轉型的AI傳產供應鏈也開始發動漲勢，專家分享後續尚有表現空間的口袋名單。

台股衝新高點…創七大紀錄 收盤點位24,482點創高

台股昨（18）日上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中...

三大名師唱多 台股衝關25K

不怕川普關稅來搗亂，各國股市紛紛創高，除美、日創高，陸股、韓股先前也創波段高點。台股昨（18）日收盤創高之後，兆豐、華南...

土洋資金角色輪替…外資取代投信 主導這波漲勢

台股加權指數昨（18）日漲148點，收在24,482點，創歷史新高，外資最近買超是推動台股這波創高的功臣之一。外資今年5...

