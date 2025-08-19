台股創高 傳產搭上浪潮⋯動起來

台股指數昨（18）日創下新高紀錄，近日以來，很多沉寂許久的傳產股也都因為搭上AI風潮，貢獻台股不少漲點，包括台塑四寶、台玻（1802）、新纖、長興等也都活起來，成為盤面亮點。

台股昨日攻上24,482.52點，改寫歷史新高紀錄，台塑四寶是傳產業的權值指標股，是台股大漲的功臣之一。

至於新纖，近期也積極跨入AI伺服器市場，主要透過旗下工程塑膠與電子化學品產品線來布局，鎖定伺服器所需的連接器與風扇等高附加價值材料。

另外，台玻因市場對Low DK、Low CTE玻纖布高需求，股價持續上攻。

化工股長興傳出取得台積電先進封裝材料訂單，已連拉三根漲停板。

依據法人報告直指，長興取得台積電先進封裝材料訂單，預計2026年就會開始量產。

（記者謝柏宏、吳秉鍇、嚴雅芳、陳美玲）