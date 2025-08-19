土洋資金角色輪替…外資取代投信 主導這波漲勢

台股加權指數昨（18）日漲148點，收在24,482點，創歷史新高，外資最近買超是推動台股這波創高的功臣之一。外資今年5月起轉為買超台股，至8月已是連四個月買超，7月以來更加大買超力道，接替買超減弱的投信，看好的族群也往往成為盤面強勢股。

外資看好標的方面，除按讚權王台積電（2330）外，還包括AI伺服器相關及AI應用、機器人、印刷電路板（PCB）、銅箔基板（CCL）等，最近指標個股獲得外資調高目標價及評級。

回顧台股近六年狂飆歷程，內外資扮演角色出現輪替。在新冠疫情期間攻上2萬點後再繼續創高，大多是靠內資投信買超。CMoney統計，投信在連七年的賣超後，2019年轉賣為買超，開啟連六年的買超，去年買超金額更推高到8,320億元，不但是歷史上買超最多的一年，且力壓外資6,951億元的賣超，帶動台股在2024年大漲28.4%。

今年上半年，投信仍持續買超台股，累計六個月共買超2,297億元，已接近2023年全年的2,373億元買超金額。不過，下半年來，投信態度大改，7月賣超逾137億元，為2024年2月來最多，8月來雖買超31.7億元，但氣勢遠弱於外資。法人指出，高股息ETF股息下滑潮，加上台股市值型ETF在7月遭大量淨贖回，都導致投信買超動能趨弱。

反觀外資法人，今年前四個月連續賣超台股，5月大買2,200億元，6月買超933億元，7月買超金額擴大到2,279億元，8月來買超476億元。

外資對台股買超轉趨積極，台積電是重要原因。7月以來，外資買超台積電1,328億元，主要是利空因素化解。雖仍有半導體關稅問題，但法人認為，台積電在美國擴大設廠，可望避免被加徵高關稅。