與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

三大名師唱多 台股衝關25K

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

不怕川普關稅來搗亂，各國股市紛紛創高，除美、日創高，陸股、韓股先前也創波段高點。台股昨（18）日收盤創高之後，兆豐、華南、台新等三大投顧名師都認為會繼續上漲，加權指數可以先上看25,000點。

兆豐投顧董事長李秀利指出，目前行情有點驚驚漲的味道。原因有三，一是在預期美國降息氛圍中，美元走弱，熱錢會繼續留在亞股；二是外資8月來仍維持買超，且期貨淨空單已降至3萬口以下；三是7、8月是上市櫃公司除息旺季，現金股利再投入，亦為資金活水，預期行情有機會再往上推高，過25,000點不難，但短線也要留意漲多可能整理，不過不會立刻跌，目前月線有支撐。此外，千金股數量不斷增加，也代表有法人、大戶買盤。必須留意，目前可能有不少資金採取打帶跑策略，一有風吹草動就鳥獸散，追高須謹慎。

李秀利認為，現在不必太在意指數，反而要把選股擺中間，強勢的族群偏向強恆強，如果投資人手上沒有AI、PCB、CPO、軍工、無人機等股，體感可能對台股創新高無感。

華南投顧董事長呂仁傑表示，行情還會持續往上，台股第3季就有機會衝關25,000點，目前不管是技術面或是籌碼面都是強勢，有點噴出的味道，感覺會一路漲到底，只要沒有爆量下殺，行情就不會反轉。不過，操作要汰弱留強，往低基期、二線、中小型股等轉進。第4季時，可能就要比較保守，必須觀察美中關稅暫緩實施90天將於11月到期、通膨數據是否升溫，以及聯準會若9月降息，12月是否降息也會再成市場焦點。此外，房市、車市冷，也會影響到一部份內需。

台新投顧副總經理黃文清指出，雖然美國總統川普喊出要課半導體關稅300%，不過目前市場認為台積電（2330）不受影響，畢竟國內不少公司都有在美國設廠，或已有計畫赴美國投資，豁免機率非常高，加上對等關稅尚未談完，未來有機會再下降。

台股創新高外資買超44億元 連10買鴻海

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

股匯不同調 台股創高新台幣連3貶收30.056元

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

台股黑翻紅飆新高 創造7紀錄

台股昨天上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中二萬四五...

台股「虛胖式」多頭 散戶望之興嘆

台股再創歷史里程碑，昨天盤中一度漲至二萬四五一五點，不過，今年以來行情震盪幅度更甚以往，加上漲勢集中在台積電等部分ＡＩ股...

高階玻纖布供貨緊俏 美系CSP機電工程需求旺！7檔AI黑馬出列

受惠AI伺服器的強勁需求，帶動相關科技概念股掀起上漲狂潮，連成功轉型的AI傳產供應鏈也開始發動漲勢，專家分享後續尚有表現空間的口袋名單。

台股衝新高點…創七大紀錄 收盤點位24,482點創高

台股昨（18）日上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中...

土洋資金角色輪替…外資取代投信 主導這波漲勢

台股加權指數昨（18）日漲148點，收在24,482點，創歷史新高，外資最近買超是推動台股這波創高的功臣之一。外資今年5...

