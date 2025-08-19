三大名師唱多 台股衝關25K

不怕川普關稅來搗亂，各國股市紛紛創高，除美、日創高，陸股、韓股先前也創波段高點。台股昨（18）日收盤創高之後，兆豐、華南、台新等三大投顧名師都認為會繼續上漲，加權指數可以先上看25,000點。

兆豐投顧董事長李秀利指出，目前行情有點驚驚漲的味道。原因有三，一是在預期美國降息氛圍中，美元走弱，熱錢會繼續留在亞股；二是外資8月來仍維持買超，且期貨淨空單已降至3萬口以下；三是7、8月是上市櫃公司除息旺季，現金股利再投入，亦為資金活水，預期行情有機會再往上推高，過25,000點不難，但短線也要留意漲多可能整理，不過不會立刻跌，目前月線有支撐。此外，千金股數量不斷增加，也代表有法人、大戶買盤。必須留意，目前可能有不少資金採取打帶跑策略，一有風吹草動就鳥獸散，追高須謹慎。

李秀利認為，現在不必太在意指數，反而要把選股擺中間，強勢的族群偏向強恆強，如果投資人手上沒有AI、PCB、CPO、軍工、無人機等股，體感可能對台股創新高無感。

華南投顧董事長呂仁傑表示，行情還會持續往上，台股第3季就有機會衝關25,000點，目前不管是技術面或是籌碼面都是強勢，有點噴出的味道，感覺會一路漲到底，只要沒有爆量下殺，行情就不會反轉。不過，操作要汰弱留強，往低基期、二線、中小型股等轉進。第4季時，可能就要比較保守，必須觀察美中關稅暫緩實施90天將於11月到期、通膨數據是否升溫，以及聯準會若9月降息，12月是否降息也會再成市場焦點。此外，房市、車市冷，也會影響到一部份內需。

台新投顧副總經理黃文清指出，雖然美國總統川普喊出要課半導體關稅300%，不過目前市場認為台積電（2330）不受影響，畢竟國內不少公司都有在美國設廠，或已有計畫赴美國投資，豁免機率非常高，加上對等關稅尚未談完，未來有機會再下降。