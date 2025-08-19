台股衝新高點…創七大紀錄 收盤點位24,482點創高

台股昨（18）日上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中24,515點、收盤24,482點、市值78.89兆元、上市櫃市值合計85.36兆元，電子類股指數收1,396點，台指期盤中24,462點、收盤24,426點，均為歷史新高。

台股昨天開盤一度跌77點，權王台積電（2330）也偃旗息鼓，但在聯發科、鴻海兩大權值股與「鴻家軍」，及中小型題材股包括AI、PCB、光通訊、CPO、軍工、機器人等衝高下，指數迅速翻紅且一路擴大漲幅，終場上漲148點，收24,482點，成交量4,578億元，較前一個交易日略微增溫。從新冠疫情後低點，至昨日為止，台股上漲1.87倍。

三大法人買超63.7億元，其中外資現貨買超46.3億元，連二買，累計買超100.1億元；投信買超17.3億元，賣轉買；自營商買超786萬元，連八買，累計買超202億元。八大公股行庫賣超15.6億元，五大壽險則是買超82億元。

加權指數在盤中不斷推升，13時7分衝至高點24,515點，及收盤的24,482點，雙雙改寫歷史新高；過去的盤中歷史高點是2024年7月11日的24,416點、收盤歷史新高也是同日的24,390點，昨日都一舉突破。電子類股指數走高至1,396點，亦為新高。

台指期也同步創新高，昨日上漲129點收24,426點，逆價差56點。盤中高點24,462點以及收盤的24,426點，也都創下歷史新高。且外資未平倉淨空單昨大減4,581口，降至3萬口以下，僅29,626口。

值得留意的是，即便台積電收平盤，市值並未創高，昨日上市公司市值仍創下78.89兆元新高，上市公司加上櫃公司市值合計85.36兆元，也是歷史新高紀錄。

綜合華南投顧董事長呂仁傑、兆豐投顧董事長李秀利，以及台新投顧副總經理黃文清的看法，市場氛圍明顯偏樂觀，包括主計總處上修台灣今年GDP至4.45%，AI伺服器需求明顯不是短線，族群上，也不是台積電「一個人的武林」，AI周邊相關的PCB、材料、CPO、矽光子、散熱、機器人等題材也陸續發酵，呈現「大型股穩盤、中小型股活潑」格局，造就昨日台股在台積電收平盤下，仍能再創歷史新高。

外部因素來看，主要是市場樂觀預期美國聯準會9月降息帶來的資金行情，亞股也受惠。此外，川普與俄羅斯總統普丁會面後，又將與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並有歐洲多位領袖陪同，昨天盤中時，市場看好應該有機會談出停戰協議。這些利多都把川普的喊話利空暫時壓制過去。