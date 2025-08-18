快訊

中央社／ 台北18日電
台股今天收24482.52點，上漲148.04點，創收盤歷史新高。在資金行情帶動下，台股締造盤中新高、收盤新高、上市公司總市值、波段漲點、千金股家數等5大驚奇。

台股今天開低一度下探24257.3點、下跌77點，由於印刷電路板（PCB）、矽光子（CPO）、機器人、軍工、散熱等中小型股多點開花，權值股發揮穩盤效果，支撐指數緩步墊高，盤中觸及24515.65點、上漲181點，超越去年7月11日寫下的24416.67點紀錄，改寫盤中歷史新高。

雖然今天尾盤略有震盪，台股仍以24482.52點作收，突破去年7月11日的舊紀錄24390.03點，創收盤歷史新高。

台股上市公司總市值今天達到78兆8970億元，相較去年底的73兆8986億元，不到8個月時間就增加4兆9984億元或6.8%。

以今年4月9日盤中低點17306.97點為起點計算，到今天盤中創下24515.65點新高，台股波段漲點達7208.68點。

千元以上「千金股」至今天已達到24檔，雖然台積電收平盤1180元，但健策攻漲停1620元；奇鋐盤中飆上1170元歷史新高，終場收在1145元、漲幅高達7.01%，扮演推升指數的要角。

觀察類股及次族群表現，繼上週半導體指數及金融類股指數陸續創下歷史新高後，今天上市電子指數和上市網通指數盤中觸及1399.84點、183.81點，均創歷史新高；上市與上櫃電子零組件指數盤中最高達到321點及159.97點，也都刷新歷史紀錄。

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

近期美股持續多頭高檔震盪，受惠於聯準會降息前景、弱勢美元及現金流的改善（大而美法案減稅效應）而仍未結束，帶動輝達（NVI...

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

台股今天開低走高，盤中上攻24515.65點新高，終場以24482.52點作收，雙雙刷新歷史紀錄。除了受惠美股帶動的全球...

台股創新高外資買超44億元 連10買鴻海

台股今天價量齊揚，盤中觸24515.65點、收盤24482.52點雙創新高，外資及陸資買超新台幣44.78億元，連續2個...

台股創新高上演5大驚奇 總市值飆至78.89兆元

PCB、AI、矽光子和軍工多頭併進 台光電等續創天價

台股今天創下歷史新高，盤中達24515.65點，終場收在24482.52點，上漲148.04點。印刷電路板（PCB）、人...

外資上週賣超台股17億元 反手加碼鴻海逾15萬張

上週台股震盪走高，週五集中市場指數收在24334.48點，週漲313.22點或1.3%，週線連3紅。不過根據證交所統計，...

