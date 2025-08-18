台股創新高上演5大驚奇 總市值飆至78.89兆元

台股今天收24482.52點，上漲148.04點，創收盤歷史新高。在資金行情帶動下，台股締造盤中新高、收盤新高、上市公司總市值、波段漲點、千金股家數等5大驚奇。

台股今天開低一度下探24257.3點、下跌77點，由於印刷電路板（PCB）、矽光子（CPO）、機器人、軍工、散熱等中小型股多點開花，權值股發揮穩盤效果，支撐指數緩步墊高，盤中觸及24515.65點、上漲181點，超越去年7月11日寫下的24416.67點紀錄，改寫盤中歷史新高。

雖然今天尾盤略有震盪，台股仍以24482.52點作收，突破去年7月11日的舊紀錄24390.03點，創收盤歷史新高。

台股上市公司總市值今天達到78兆8970億元，相較去年底的73兆8986億元，不到8個月時間就增加4兆9984億元或6.8%。

以今年4月9日盤中低點17306.97點為起點計算，到今天盤中創下24515.65點新高，台股波段漲點達7208.68點。

千元以上「千金股」至今天已達到24檔，雖然台積電收平盤1180元，但健策攻漲停1620元；奇鋐盤中飆上1170元歷史新高，終場收在1145元、漲幅高達7.01%，扮演推升指數的要角。

觀察類股及次族群表現，繼上週半導體指數及金融類股指數陸續創下歷史新高後，今天上市電子指數和上市網通指數盤中觸及1399.84點、183.81點，均創歷史新高；上市與上櫃電子零組件指數盤中最高達到321點及159.97點，也都刷新歷史紀錄。