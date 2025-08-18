快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

高價紡織添新兵！振大環球8月20日舉辦上市前法說會 9月上旬掛牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

高價紡織股添新兵！振大環球（4441）將在8月20日舉辦上市前業績發表會，預計9月上旬掛牌上市。策略長李哲宇18日表示，看好今、明年業績將來自二大成長動能，一是最大客戶亞馬遜（Amazon）與網紅聯名的新商業模式，二是公司第二大客戶、美國最大運動用品零售商DICKS今年5月宣布併購Foot Locker，隨著併購效益顯現，看好訂單將持續放量，帶動營收進一步攀升。

振大環球是亞馬遜最大針織服飾供應商，今年以來成長動能強勁，累計前七月營收41.99億元，年增40.19%。公司表示，亞馬遜去年底推出自有品牌與網紅聯名的新商業模式，首波合作即獲市場熱烈回響。首位合作網紅擁有逾1,100萬粉絲，從嬰兒服飾切入市場，因銷售成績亮眼，進一步擴展至親子睡衣、居家服飾等品項，成功帶動營收成長。

公司強調，亞馬遜自有品牌與網紅聯名款不同於單純的「網紅帶貨」，而是透過品牌聯名，創造更高黏著度與持續消費力道。近期已陸續開發第二、第三位合作網紅，將在第4季加入，預期將為業績注入新一波成長動能。

其次，過去曾是振大環球最大客戶的DICKS亦有新布局。今年5月宣布併購Foot Locker後，DICKS在美國現有約850家門市，Foot Locker則在美國有750家、海外1,650家，合計可望新增約2,400家據點。公司表示，目前雙方正處於整合磨合期，預期第4季起訂單需求將更趨明朗，有望進一步挹注振大環球成長動能。

因應市場需求增加，振大環球也持續擴充產能。公司規劃，明年在馬島、越南、印尼皆有擴產計畫，預計整體產能將增加30~40%。關稅部分，除既有的馬達加斯加和越南為15%與20%的關稅外，印尼關稅落在19%，其中，以馬達加斯加關稅最有競爭力。公司也已在8月起所有新訂單與客戶重新議價，透過價格調整機制反映匯率與關稅，有助於增加獲利水準。

網紅 關稅

延伸閱讀

因應美對等關稅 海關建置線上傳輸稽核資料服務

美國關稅影響減班休息2388人 金屬機電業居多

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

永豐金證券攜證交所講座：下半年「柳岸花明又一村」川普關稅戲近尾聲

相關新聞

台股創高想上車？職業交易員曝散戶必知「6啟示」：只專精1領域才會有優勢

給散戶的 6 大啟示 資訊基本功：公開資訊觀測站、法說會、年報是最公平的資訊來源 交流圈：別閉門造車，找到能深聊的戰友 發展獨特 Edge ：專精一個領域，做到比別人深 交易是專業：盤後與盤前的準備，才是核心工作量 下重注時機：在最有信心的機會集中火力 紀律與風控：法人有外部風控，散戶要自建內部風控

宏達電（2498）終於睡醒？卡位AI穿戴市場 專家提醒：目前熱度多半市場炒作

七月底曾提到，宏達電（HTC）股價走勢向來與 TPK-KY（3673）有微妙連動，兩者曾被視為長期低迷的「難兄難弟」，在大盤強勢且將近尾聲的時刻，容易出現落後補漲的情況，這種「同漲同跌」的現象，讓它們成為觀察市場末段資金流向的有趣指標。 宏達電（2498）除了長期 XR 佈局外，今日（8月13日）股價也隨著AI眼鏡即將亮相而上漲，漲幅一度來到 6%。 AR 是在真實世界中疊加虛擬資訊（如 AI 智慧眼鏡即屬此類），VR 則讓使用者完全沉浸於虛擬環境，MR 則結合兩者，讓虛擬物件能與現實世界互動。 XR（Extended Reality，延展實境）是一個統稱，包含 AR、VR、MR 等所有虛擬與現實結合的沉浸式技術，應用範圍很廣，包括遊戲娛樂、遠端教育、醫療訓練、工業維修、建築設計、軍事模擬等，只要是利用數位內容延伸或增強人類感官體驗的場景，都屬於 XR 的應用範疇。

台股創高還有哪些可以買？ 分析師點名的族群有這些

台股18日再刷新歷史紀錄，在「強者續強」、「低檔敢漲」下， 推升大盤指數往上衝，分析師強調， 除了台積電（2330）整理...

台股創新高外資買超44億元 連10買鴻海

台股今天價量齊揚，盤中觸24515.65點、收盤24482.52點雙創新高，外資及陸資買超新台幣44.78億元，連續2個...

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

台股今天開低走高，盤中上攻24515.65點新高，終場以24482.52點作收，雙雙刷新歷史紀錄。除了受惠美股帶動的全球...

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

近期美股持續多頭高檔震盪，受惠於聯準會降息前景、弱勢美元及現金流的改善（大而美法案減稅效應）而仍未結束，帶動輝達（NVI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。