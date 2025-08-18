高價紡織添新兵！振大環球8月20日舉辦上市前法說會 9月上旬掛牌

高價紡織股添新兵！振大環球（4441）將在8月20日舉辦上市前業績發表會，預計9月上旬掛牌上市。策略長李哲宇18日表示，看好今、明年業績將來自二大成長動能，一是最大客戶亞馬遜（Amazon）與網紅聯名的新商業模式，二是公司第二大客戶、美國最大運動用品零售商DICKS今年5月宣布併購Foot Locker，隨著併購效益顯現，看好訂單將持續放量，帶動營收進一步攀升。

振大環球是亞馬遜最大針織服飾供應商，今年以來成長動能強勁，累計前七月營收41.99億元，年增40.19%。公司表示，亞馬遜去年底推出自有品牌與網紅聯名的新商業模式，首波合作即獲市場熱烈回響。首位合作網紅擁有逾1,100萬粉絲，從嬰兒服飾切入市場，因銷售成績亮眼，進一步擴展至親子睡衣、居家服飾等品項，成功帶動營收成長。

公司強調，亞馬遜自有品牌與網紅聯名款不同於單純的「網紅帶貨」，而是透過品牌聯名，創造更高黏著度與持續消費力道。近期已陸續開發第二、第三位合作網紅，將在第4季加入，預期將為業績注入新一波成長動能。

其次，過去曾是振大環球最大客戶的DICKS亦有新布局。今年5月宣布併購Foot Locker後，DICKS在美國現有約850家門市，Foot Locker則在美國有750家、海外1,650家，合計可望新增約2,400家據點。公司表示，目前雙方正處於整合磨合期，預期第4季起訂單需求將更趨明朗，有望進一步挹注振大環球成長動能。

因應市場需求增加，振大環球也持續擴充產能。公司規劃，明年在馬島、越南、印尼皆有擴產計畫，預計整體產能將增加30~40%。關稅部分，除既有的馬達加斯加和越南為15%與20%的關稅外，印尼關稅落在19%，其中，以馬達加斯加關稅最有競爭力。公司也已在8月起所有新訂單與客戶重新議價，透過價格調整機制反映匯率與關稅，有助於增加獲利水準。