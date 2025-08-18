快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

聽新聞
0:00 / 0:00

就市論勢／AI 伺服器、光通訊 聚光

經濟日報／ 聯邦投信台股研究團隊

盤勢分析

進入8月下旬，市場焦點持續集中於美國經濟數據與聯準會的利率政策走向。近期美國CPI與PPI數據顯示通膨降溫趨勢明顯，核心通膨指標也出現放緩跡象，帶動市場對9月降息預期快速升高，聯邦基金期貨顯示降息機率已超過七成。這一政策轉向預期不僅推升美股主要指數創下階段新高，也帶動全球資本市場風險偏好回升，新興市場資金流入速度加快。

台股在基本面支撐下表現穩健，AI伺服器、半導體高階製程與高速運算需求持續增溫，配合蘋果新機發表、傳產旺季效應以及國內政策利多加持，使市場交投氛圍維持熱絡。

AI應用已由雲端與資料中心進一步延伸至高速運算、邊緣AI、工業自動化及智慧終端裝置，形成多點開花的成長格局，供應鏈出貨動能有望延續至第4季甚至跨入明年第1季。

此外，外資買盤回流動能明顯，集中於大型權值股與具全球競爭優勢的AI供應鏈龍頭，成交金額穩定維持高檔。

台灣在先進封裝、晶片測試與關鍵零組件的全球供應地位穩固，為中長線資金布局提供吸引力。短期雖需留意中美科技限制升級、地緣政治不確定性與原物料價格波動，但在降息與企業獲利上修雙重支撐下，回檔空間預期有限，整體盤勢仍偏向健康多頭格局。

投資建議

中長線看好台股AI供應鏈的成長性與競爭力，尤其AI伺服器、高階製程、散熱與光通訊族群在全球AI資本支出循環中的受益程度高，且台灣企業在技術與產能方面具備不可取代性。企業整體庫存結構健康，營收與獲利成長動能明確，並有望隨全球AI部署加速而進一步上修全年獲利預測。

AI 降息 美國經濟

延伸閱讀

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

澳洲央行降息列車狂奔…國銀搶先鎖利 澳幣定存年利率衝10%

傑克森洞年會本周登場 Fed主席鮑爾演說 市場盯降息訊號

一周盤前股市解析／光通訊、電子材料 搶鏡

相關新聞

台股黑翻紅飆新高 創造7紀錄

台股昨天上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中二萬四五...

台股「虛胖式」多頭 散戶望之興嘆

台股再創歷史里程碑，昨天盤中一度漲至二萬四五一五點，不過，今年以來行情震盪幅度更甚以往，加上漲勢集中在台積電等部分ＡＩ股...

高階玻纖布供貨緊俏 美系CSP機電工程需求旺！7檔AI黑馬出列

受惠AI伺服器的強勁需求，帶動相關科技概念股掀起上漲狂潮，連成功轉型的AI傳產供應鏈也開始發動漲勢，專家分享後續尚有表現空間的口袋名單。

台股衝新高點…創七大紀錄 收盤點位24,482點創高

台股昨（18）日上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中...

三大名師唱多 台股衝關25K

不怕川普關稅來搗亂，各國股市紛紛創高，除美、日創高，陸股、韓股先前也創波段高點。台股昨（18）日收盤創高之後，兆豐、華南...

土洋資金角色輪替…外資取代投信 主導這波漲勢

台股加權指數昨（18）日漲148點，收在24,482點，創歷史新高，外資最近買超是推動台股這波創高的功臣之一。外資今年5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。