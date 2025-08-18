就市論勢／AI 伺服器、光通訊 聚光

盤勢分析

進入8月下旬，市場焦點持續集中於美國經濟數據與聯準會的利率政策走向。近期美國CPI與PPI數據顯示通膨降溫趨勢明顯，核心通膨指標也出現放緩跡象，帶動市場對9月降息預期快速升高，聯邦基金期貨顯示降息機率已超過七成。這一政策轉向預期不僅推升美股主要指數創下階段新高，也帶動全球資本市場風險偏好回升，新興市場資金流入速度加快。

台股在基本面支撐下表現穩健，AI伺服器、半導體高階製程與高速運算需求持續增溫，配合蘋果新機發表、傳產旺季效應以及國內政策利多加持，使市場交投氛圍維持熱絡。

AI應用已由雲端與資料中心進一步延伸至高速運算、邊緣AI、工業自動化及智慧終端裝置，形成多點開花的成長格局，供應鏈出貨動能有望延續至第4季甚至跨入明年第1季。

此外，外資買盤回流動能明顯，集中於大型權值股與具全球競爭優勢的AI供應鏈龍頭，成交金額穩定維持高檔。

台灣在先進封裝、晶片測試與關鍵零組件的全球供應地位穩固，為中長線資金布局提供吸引力。短期雖需留意中美科技限制升級、地緣政治不確定性與原物料價格波動，但在降息與企業獲利上修雙重支撐下，回檔空間預期有限，整體盤勢仍偏向健康多頭格局。

投資建議

中長線看好台股AI供應鏈的成長性與競爭力，尤其AI伺服器、高階製程、散熱與光通訊族群在全球AI資本支出循環中的受益程度高，且台灣企業在技術與產能方面具備不可取代性。企業整體庫存結構健康，營收與獲利成長動能明確，並有望隨全球AI部署加速而進一步上修全年獲利預測。