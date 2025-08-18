兩指數成分股調整 生效

臺灣指數公司昨（18）日公告兩檔指數的定期審核結果，連結標的分別為台新臺灣IC設計、臺灣生技期貨，相關成分股納入和刪除變動將自18日交易結束後生效，亦即19日起生效。

台新臺灣IC設計追蹤特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，此次50檔成分股中新增及刪除七檔，新增有智原（3035）、創意、力旺、世芯-KY、晶心科、M31、意騰-KY等七檔；成分股刪除晶宏、亞信、世紀*、晶焱、力領科技、博盛半導體、九暘。值得一提的是，指數定期審核生效日（含）起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在三個交易日內調整。

至於臺灣生技期貨則是追蹤臺灣上市上櫃生技醫療股價指數，成分股新納入六檔，分別為雙美、華廣、亨泰光、全福生技、沛爾生醫-創、邦睿生技-創；刪除股五檔，則是生泰、訊聯、太景*-KY、軒郁、諾貝兒。

台新臺灣IC設計研究團隊指出，台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導地位，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客。IC設計產業將扮演AI要角，加上股價位置相對其他AI供應鏈低，台股IC設計ETF後市漲升行情可期。