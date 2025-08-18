快訊

與歐洲領袖峰會聚焦安全保證 川普預告俄國擬釋放上千俘虜

澤倫斯基開口就喊感謝 川普：將討論「類北約」安全保證

今晴熱有午後強對流 吳德榮：玲玲颱風最快今生成 觀察另1熱帶擾動

聽新聞
0:00 / 0:00

兩指數成分股調整 生效

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣指數公司昨（18）日公告兩檔指數的定期審核結果，連結標的分別為台新臺灣IC設計、臺灣生技期貨，相關成分股納入和刪除變動將自18日交易結束後生效，亦即19日起生效。

台新臺灣IC設計追蹤特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數，此次50檔成分股中新增及刪除七檔，新增有智原（3035）、創意、力旺、世芯-KY、晶心科、M31、意騰-KY等七檔；成分股刪除晶宏、亞信、世紀*、晶焱、力領科技、博盛半導體、九暘。值得一提的是，指數定期審核生效日（含）起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在三個交易日內調整。

至於臺灣生技期貨則是追蹤臺灣上市上櫃生技醫療股價指數，成分股新納入六檔，分別為雙美、華廣、亨泰光、全福生技、沛爾生醫-創、邦睿生技-創；刪除股五檔，則是生泰、訊聯、太景*-KY、軒郁、諾貝兒。

台新臺灣IC設計研究團隊指出，台灣IC設計產值市占率全球第二，僅次美國，由於優異的研發競爭力，許多IC設計廠為全球該領域龍頭企業，具市場領導地位，是國內高獲利族群的代表，亦是千金股的常客。IC設計產業將扮演AI要角，加上股價位置相對其他AI供應鏈低，台股IC設計ETF後市漲升行情可期。

台新 生技 IC設計

延伸閱讀

指數投資達人直言「不會買0050連結基金TISA」？竹軒曝光原因：直接投資0050

樺晟電子遭下櫃終止買賣…公司聲請假處分 法院裁准提出2.3億擔保金

8月電子期、金融期齊漲

台指期 多方量價結構

相關新聞

台股黑翻紅飆新高 創造7紀錄

台股昨天上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中二萬四五...

台股「虛胖式」多頭 散戶望之興嘆

台股再創歷史里程碑，昨天盤中一度漲至二萬四五一五點，不過，今年以來行情震盪幅度更甚以往，加上漲勢集中在台積電等部分ＡＩ股...

高階玻纖布供貨緊俏 美系CSP機電工程需求旺！7檔AI黑馬出列

受惠AI伺服器的強勁需求，帶動相關科技概念股掀起上漲狂潮，連成功轉型的AI傳產供應鏈也開始發動漲勢，專家分享後續尚有表現空間的口袋名單。

台股衝新高點…創七大紀錄 收盤點位24,482點創高

台股昨（18）日上演戲劇性走勢，早盤受半導體關稅消息面衝擊開低，但隨買盤進場，指數黑翻紅，創下七大紀錄，包括加權指數盤中...

三大名師唱多 台股衝關25K

不怕川普關稅來搗亂，各國股市紛紛創高，除美、日創高，陸股、韓股先前也創波段高點。台股昨（18）日收盤創高之後，兆豐、華南...

土洋資金角色輪替…外資取代投信 主導這波漲勢

台股加權指數昨（18）日漲148點，收在24,482點，創歷史新高，外資最近買超是推動台股這波創高的功臣之一。外資今年5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。