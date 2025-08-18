PCB鏈業績秀 四連發

隨著全球AI產業快速發展，AI晶片需求持續增溫，帶動印刷電路板產業自2024年起持續復甦，近期印刷電路板（PCB）股表現剽悍，更成為市場資金著墨焦點。臺灣證交所與永豐金證券本周共同舉辦「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，以期外界更了解PCB產業近況及前景。

PCB產業鏈主題式業績發表會昨（18）日登場，受邀公司分享近期公司財務業務情形、產業最新動態與發展，展現公司競爭優勢，及提升公司資訊透明度，同時，邀請工研院產科國際所以「2025年台灣PCB產業的趨勢展望」為題進行專題演講。

昨日由全球PCB廠龍頭臻鼎-KY（4958）、台灣知名PCB製造商定穎投控打頭陣；今（19）日則是全球Flip Chip前三大主要供應商景碩、驅動IC用高階軟性基板商易華電（視訊方式參加）接棒登場。

臻鼎-KY營收連續六個月創下歷年同期新高，帶動累計營收年增20.6%，刷新歷年同期新高紀錄。

而下半年隨著客戶新品備貨節奏正常，預料下半年營運表現將優於上半年；展望2026年，預期在AI手機、折疊機與AI眼鏡將有明顯成長機會，加上高階AI伺服器取得重要客戶訂單、IC載板需求升溫，預期四大應用營收將全面加速成長。

市場擔心上半年廠商提前拉貨會衝擊下半年出口，不過，全球AI需求具基本面支撐，包含Meta、Google、微軟等雲端巨頭持續擴大資本支出，推動AI及伺服器需求。

而定穎投控直接銷售到美國的營收占比不到5%，且貿易條件都採用由客戶支付關稅，因此，目前沒有受到影響，也沒有客戶要求供應鏈一起負擔美國對等關稅的情形。

證交所表示，為提升上市公司財務健全、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息正確管道，持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，另自2023年起上市公司每年須擇一場次就受邀參加的法人說明會申報會議影音資訊，且於申報上傳的中英文簡報檔中詳實說明會議簡報相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。