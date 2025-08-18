台股創新高外資買超44億元 連10買鴻海
台股今天價量齊揚，盤中觸24515.65點、收盤24482.52點雙創新高，外資及陸資買超新台幣44.78億元，連續2個交易日買超，加碼個股榜首為鴻海，買超2.53萬張，外資連10買累計逾25萬張；上週獲外資力挺的神達、台玻，今天都被大砍逾3萬張。
根據證交所公布的籌碼動向，自營商今天買超台股0.08億元，投信買超18.74億元，外資及陸資買超44.78億元，三大法人合計買超63.6億元。
外資今天買超領先個股包含鴻家軍及印刷電路板（PCB）族群，前10名依序為鴻海2.53萬張、群創2.21萬張、欣興1.45萬張、東元1.24萬張、元大金1.18萬張、力積電1.12萬張、中石化1.01萬張、鴻準9963張、南亞9470張、兆豐金9138張。
15日獲外資大舉加碼的神達、台玻，今天成為外資調節重心，分別遭賣超3.7萬張、3.29萬張；外資賣超第3至10名個股依序為永豐金、金寶、元大美債20正2、中信金、聯電、南亞科、台泥、臻鼎-KY。
投信轉為買超18.74億元，前5名個股為中信金4640張、臻鼎-KY的3515張、國泰金3377張、鴻海3073張、毅嘉2554張。
