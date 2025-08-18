快訊

市場傳出川普將公布「忠誠榜」 台指期夜盤受累下跌

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

蔣萬安喊話賴清德「找童子賢組閣」 黃國昌反應曝光

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

中央社／ 台北18日電
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今天開低走高，盤中上攻24515.65點新高，終場以24482.52點作收，雙雙刷新歷史紀錄。除了受惠美股帶動的全球多頭氣氛，以及台股具備AI、軍工等多題材帶動逾7200點的波段驚人漲勢外，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）即將降息所帶來的資金行情也有催化效果。

美股方面，道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克指數15日雖然略有震盪，仍處在歷史高檔區；日經指數今天同樣表現亮眼，收在新高43714.31點，上漲336點或0.77%。隨著美、日兩大經濟體的股市走強，市場對風險性資產的投資意願上升，台股作為科技供應鏈關鍵一環，自然吸引外資追捧。

除了外部環境的推波助瀾外，台股今天成交值達新台幣4435.03億元，呈現價量齊揚的良性結構，籌碼相對安定，支撐指數穩健上攻。盤面上電子權值股扮演穩盤要角，中小型股也多點開花，形成健康輪動格局。

回顧台股此波驚人漲勢，從今年4月9日盤中低點17306.97點為起點計算，到今天盤中創下24515.65點新高，波段漲點超過7200點，凸顯台股多頭的強勁力道。

外界普遍預期，美國聯準會最快今年9月將啟動降息循環，來應對潛在的經濟放緩風險。降息意味著資金成本降低，刺激投資人投入風險較高的股票市場。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，今天台積電表現難能可貴，因為台積電ADR（美國存託憑證）15日下跌，且美國總統川普曾提及半導體關稅可能增至300%，導致市場恐慌，今天韓國半導體股下跌；然而台積電卻開低走高，維持平盤穩住市場信心，資金轉向中小型股。

黎方國提到，8月20日是台指期結算日，市場短線震盪風險可能增加，且依照過去經驗，加權指數創歷史新高後，盤勢往往會震盪，需待震盪後再觀察趨勢與方向。

黎方國說，本週將舉行傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，將決定美國未來降息趨勢；若美國宣布不降息，或降息幅度與速度不如預期，股市壓力將加大，可能導致回檔修正，須留意相關變數。

台股 美國聯準會

延伸閱讀

股匯不同調 台股創高新台幣連3貶收30.056元

台股收盤創歷史新高！衝上24,482點 PCB族群齊噴…網酸：高股息完全沒漲

台股再創歷史新高…再空手會被軋到26000？郭哲榮：行情才正要開始

台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

相關新聞

台股創高想上車？職業交易員曝散戶必知「6啟示」：只專精1領域才會有優勢

給散戶的 6 大啟示 資訊基本功：公開資訊觀測站、法說會、年報是最公平的資訊來源 交流圈：別閉門造車，找到能深聊的戰友 發展獨特 Edge ：專精一個領域，做到比別人深 交易是專業：盤後與盤前的準備，才是核心工作量 下重注時機：在最有信心的機會集中火力 紀律與風控：法人有外部風控，散戶要自建內部風控

宏達電（2498）終於睡醒？卡位AI穿戴市場 專家提醒：目前熱度多半市場炒作

七月底曾提到，宏達電（HTC）股價走勢向來與 TPK-KY（3673）有微妙連動，兩者曾被視為長期低迷的「難兄難弟」，在大盤強勢且將近尾聲的時刻，容易出現落後補漲的情況，這種「同漲同跌」的現象，讓它們成為觀察市場末段資金流向的有趣指標。 宏達電（2498）除了長期 XR 佈局外，今日（8月13日）股價也隨著AI眼鏡即將亮相而上漲，漲幅一度來到 6%。 AR 是在真實世界中疊加虛擬資訊（如 AI 智慧眼鏡即屬此類），VR 則讓使用者完全沉浸於虛擬環境，MR 則結合兩者，讓虛擬物件能與現實世界互動。 XR（Extended Reality，延展實境）是一個統稱，包含 AR、VR、MR 等所有虛擬與現實結合的沉浸式技術，應用範圍很廣，包括遊戲娛樂、遠端教育、醫療訓練、工業維修、建築設計、軍事模擬等，只要是利用數位內容延伸或增強人類感官體驗的場景，都屬於 XR 的應用範疇。

台股創高還有哪些可以買？ 分析師點名的族群有這些

台股18日再刷新歷史紀錄，在「強者續強」、「低檔敢漲」下， 推升大盤指數往上衝，分析師強調， 除了台積電（2330）整理...

台股創新高外資買超44億元 連10買鴻海

台股今天價量齊揚，盤中觸24515.65點、收盤24482.52點雙創新高，外資及陸資買超新台幣44.78億元，連續2個...

降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

台股今天開低走高，盤中上攻24515.65點新高，終場以24482.52點作收，雙雙刷新歷史紀錄。除了受惠美股帶動的全球...

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

近期美股持續多頭高檔震盪，受惠於聯準會降息前景、弱勢美元及現金流的改善（大而美法案減稅效應）而仍未結束，帶動輝達（NVI...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。