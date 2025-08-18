降息預息加多頭氛圍 台股驚驚漲盤中收盤雙寫新高

台股今天開低走高，盤中上攻24515.65點新高，終場以24482.52點作收，雙雙刷新歷史紀錄。除了受惠美股帶動的全球多頭氣氛，以及台股具備AI、軍工等多題材帶動逾7200點的波段驚人漲勢外，市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）即將降息所帶來的資金行情也有催化效果。

美股方面，道瓊工業指數、標普500指數及那斯達克指數15日雖然略有震盪，仍處在歷史高檔區；日經指數今天同樣表現亮眼，收在新高43714.31點，上漲336點或0.77%。隨著美、日兩大經濟體的股市走強，市場對風險性資產的投資意願上升，台股作為科技供應鏈關鍵一環，自然吸引外資追捧。

除了外部環境的推波助瀾外，台股今天成交值達新台幣4435.03億元，呈現價量齊揚的良性結構，籌碼相對安定，支撐指數穩健上攻。盤面上電子權值股扮演穩盤要角，中小型股也多點開花，形成健康輪動格局。

回顧台股此波驚人漲勢，從今年4月9日盤中低點17306.97點為起點計算，到今天盤中創下24515.65點新高，波段漲點超過7200點，凸顯台股多頭的強勁力道。

外界普遍預期，美國聯準會最快今年9月將啟動降息循環，來應對潛在的經濟放緩風險。降息意味著資金成本降低，刺激投資人投入風險較高的股票市場。

統一投顧董事長黎方國對中央社記者表示，今天台積電表現難能可貴，因為台積電ADR（美國存託憑證）15日下跌，且美國總統川普曾提及半導體關稅可能增至300%，導致市場恐慌，今天韓國半導體股下跌；然而台積電卻開低走高，維持平盤穩住市場信心，資金轉向中小型股。

黎方國提到，8月20日是台指期結算日，市場短線震盪風險可能增加，且依照過去經驗，加權指數創歷史新高後，盤勢往往會震盪，需待震盪後再觀察趨勢與方向。

黎方國說，本週將舉行傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會，將決定美國未來降息趨勢；若美國宣布不降息，或降息幅度與速度不如預期，股市壓力將加大，可能導致回檔修正，須留意相關變數。