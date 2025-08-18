快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

美國半導體關稅變數 有「積」強彈助攻

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電。 路透

近期美股持續多頭高檔震盪，受惠於聯準會降息前景、弱勢美元及現金流的改善（大而美法案減稅效應）而仍未結束，帶動輝達（NVIDIA）等AI領頭羊股票同步往上，有望刺激其股價持續攀高。野村投信表示，台股多頭格局續航力道仍足，整體加權指數仍維持在所有均線之上，短多格局不變，強勢族群仍有表現空間，市場AI需求明確，預估相關產業至少有五至十年向上趨勢，台灣供應鏈未來發展仍看好，台積電（2330）概念股、蘋果供應鏈、AI伺服器、AWS供應鏈、散熱、IC設計均可留意。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德分析表示，美國總統川普設下「豁免機制」，只要已在美國建廠或承諾設廠，就能免除半導體關稅，以2024年台灣上市櫃公司對美銷售比重來看，前五大產業依序為電腦及周邊設備、半導體、其他電子、電子零組件及通信網路業，其中，半導體銷美營收約2.2兆元，由於豁免條件涵蓋「已在美國投資的企業」，整體而言這波關稅對台灣的直接衝擊有限，反而讓原本就在美國有產能的廠商幾乎不受影響，甚至可能承接美國本土產能不足而外溢的訂單。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，觀察受惠族群，台積電無疑是最大贏家，公司在美國亞利桑那州興建兩座晶圓廠，總投資高達1,650億美元，完全符合豁免條件，消息公布後以來，台積電股價持續創高，同時ODM族群如廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）、和碩（4938）等，因主要代工對象為美系品牌，且多已在美國設廠，豁免機率高，相較之下，尚未赴美投資的中小型IC設計公司，如聯詠（3034）、矽力-KY（6415） 等則需留意，短期可能面臨訂單轉移或必須調整產線布局，以因應關稅政策帶來的競爭壓力。

游景德表示，對已在美國投資的半導體業者而言，反而是變相利多，雖然短線台股可能因相關消息波動，但影響仍在可控範圍，也為投資人提供逢低布局的契機，特別是那些已經卡位美國產能的優勢企業，更有望在未來市場的競爭中率先突圍、拔得頭籌。第4季在AI帶動下，台股可望續強拚高，投資人在挑選台股ETF之際，可優先考慮主動式ETF，主動式ETF布局策略較為積極靈活，既能靈活挖掘成長潛力股，敏捷鎖定強勢動能股，高效汰弱留強，釋放投資報酬潛力空間，投資台股選擇主動式ETF將是當前較佳的投資選擇，有望受惠關鍵台股多頭行情。

