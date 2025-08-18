快訊

不滿？傳卓榮泰聽郭智輝被數落「笑而不語」 行政院說話了

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

李四川若選新北何時該辭副市長？李乾龍：他絕不會臨陣脫逃

智原、創意、力旺、世芯等七檔 納入IC設計動能指數成分股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣指數公司公布臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數成分股定期審核結果。成分股納入和刪除變動自2025年8月18日(周一)交易結束後生效(亦即自2025年8月19日(周二)起生效。並於指數定期審核生效日(含)起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在三個交易日內調整。

成分股納入：智原（3035）、創意（3443）、力旺（3529）、世芯-KY（3661）、晶心科（6533）、M31（6643）、意騰-KY（7749）。

成分股刪除：晶宏（3141）、亞信（3169）、世紀*（5314）、晶焱（6411）、力領科技（6996）、博盛半導體（7712）、九暘（8040）。

