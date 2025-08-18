PCB、AI、矽光子和軍工多頭併進 台光電等續創天價

台股今天創下歷史新高，盤中達24515.65點，終場收在24482.52點，上漲148.04點。印刷電路板（PCB）、人工智慧（AI）、矽光子（CPO）和軍工族群持續為盤面強勢股，包括台燿、台光電、雷虎等多檔續創新天價。

在缺料題材持續發酵下，PCB族群今天依然獲得市場資金追捧，包括高技、定穎、尖點、台玻、金居、台燿、聯茂等多檔強攻漲停。

其中，台玻攻上37.4元，創近4年來新高；定穎達110.5元，逼近歷史最高價112元；尖點達101元，創近18年來新高。台燿、高技和金居分別達348.5、313.5及184.5元，創下新天價。

台光電、金像電、富喬和臻鼎-KY等PCB族群也都創下歷史新高價，其中，台光電盤中達1310元，收在1305元，上漲25元；金像電盤中達481元，收在478.5元，上漲13元；富喬盤中達83.1元，收在80.9元，上漲2元；臻鼎-KY盤中達172.5元，收在170元，上漲9元。

機器人、散熱等AI相關族群在市場資金湧入推升下，也有不錯表現，廣明強攻漲停，達110元；健策也攻上漲停，達1620元，逼近歷史最高價1625元。川湖和奇鋐更創下新天價，川湖盤中達3200元，收在3180元，上漲50元；奇鋐盤中攻上1170元，收在1145元，上漲75元。

矽光子在未來前景看俏下，穩懋和光聖等股價同步走高，其中，穩懋攻上漲停，達97.1元；光聖創新天價，盤中達874元，收在850元，上漲53元。

軍工族群今天也有不錯表現，寶一、雷虎、中光電攻上漲停，其中，寶一達53.6元；雷虎攀高至131元，創下新天價；中光電重登百元關卡，收在100.5元；長榮航太盤中攻至186元、終場收在183元，同創歷史高價。

台股目前有24檔千金股，今天多數走高，但股王信驊和股后世芯-KY走勢相對弱勢，分別收在5035及4230元，下跌195及75元；貿聯-KY日前突破1000元大關，達1010元，近日維持高檔整理，今天收在977元，蓄勢再度挑戰1000元大關，台股千金股規模不排除可望進一步壯大。