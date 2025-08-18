永豐金證券攜證交所講座：下半年「柳岸花明又一村」川普關稅戲近尾聲

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券8月7日攜手台灣證券交易所舉辦專題講座，指出2025下半年投資市場「柳岸花明又一村」。（永豐金證券/提供）
全球金融市場在川普對等關稅政策的衝擊下，經歷股、匯、債市的劇烈震盪。然而隨市場逐步消化政策影響，投資氛圍已顯著回溫。永豐金證券7日攜手台灣證券交易所舉辦專題講座，指出2025下半年投資市場「柳岸花明又一村」，因川普關稅大戲已近尾聲，加以第2季企業財報表現優於市場預期，美國聯準會（Fed）降息可能性再度浮現，資金正重新聚焦人工智慧（AI）等基本面強勁的產業。

今年以來，川普對等關稅政策引發市場恐慌。CNN恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）低於25進入極度恐慌，4月8日居然一度驟降至3。不過隨著利多消息陸續釋出，美股在三個月內從下修20%迅速回升至歷史新高，推動該指數於7月3日攀升至78（極度貪婪。超過75代表市場情緒極度貪婪），截至8月8日最新數據回穩至59。這一波動顯示市場對政策與經濟數據的高度敏感性。

永豐金證券分析美股創高主因有三：

第一，基本面回歸：川普的關稅大戲走到尾聲，美國企業第1季提前備貨潮過後，市場焦點重新回到經濟基本面。第2季GDP成長亮眼，尤其通訊服務與資訊科技業表現突出，顯示潮水退去後的真正的經濟樣貌「科技產業的創新成長始終是突破景氣憂慮的關鍵」。

第二，科技產業創新動能：人工智慧（AI）需求成為企業成長的重要推手，各大科技公司在基礎設施與技術創新上的資本支出顯著增加，進一步鞏固科技產業的長期成長潛力。

第三，美降息見曙光：美國總經數據放緩，美國聯準會（Fed）估計將於近期釋放降息訊號。

根據券商公會統計，2025年上半年國內複委託市場成交量達新台幣4.53兆元，年增近26％。其中，美股、固定收益與境外基金是熱門標的，複委託成交量成長皆超過兩成，同期的港股及其他海外市場成交量亦大幅成長逾三成，顯示川普上任雖帶來短期波動，同時也激發海外投資熱潮。

永豐金證券提醒投資人密切關注美國政經局勢與川普政策後續發展，同時把握下半年逢低布局時機，特別聚焦具備創新趨勢與強勁產能需求的企業，以期在科技創新浪潮中獲取長線投資回報果實。

永豐金證券建議，2025下半年投資三心法：1.做好分散配置；2. 把握布局AI產業良機。永豐金證券解釋，各國政府政策紛紛啟動資金加碼，甚至喊出「主權AI」等利多，反映AI、半導體等高科技產業具備長期成長潛力，應密切關注相關企業財報表現與各國政策利多；3. 伺機布局：財報熱度過後，股市可能出現回檔，把握回檔時機長線布局。

