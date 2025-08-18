快訊

台股再創新高！三大法人聯手買超63.6億元 71檔漲停、中低價最活絡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股歷經2個多月震盪後，18日由權值三哥聯發科（2454）強漲近3%、貢獻大盤漲點20.67點領軍，川湖（2059）、智邦（2345）、台光電（2383）三大千金聯袂創高，加上鴻海（2317）以及PCB、CCL等族群剽悍助攻，激勵大盤指數於盤中、收盤分別攀上24,515.65點、24,482.52點歷史新高，終場上漲148.04點，成交值放大至4,435億元。三大法人買超63.6億元。

統計三大法人18日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）續買超44.78億元，投信轉買超18.75億元；自營商續買超（合計）0.08億元，其中自營商（自行買賣）買超9.86億元、自營商（避險）賣超9.78億元。

統計今日收漲停個股高達71檔，族群主要以半導體、光電、PCB及電子零組件為主；股價仍以中低價族群相對吸金、百元以下占55檔，千金股僅健策（3653）1檔；成交量有台玻（1802）、長興（1717）、新纖（1409）3檔超過10萬大張，事欣科（4916）近6.5萬張、金居（8358）近5.9萬張，交投相對火熱。

觀察今日成交值超過百億元個股有5檔，股價表現漲多跌少，富喬（1815）、金居更雙創歷史新高。依序為：台積電（2330）214.06億元，股價持平、收1,180元；神達（3706）150.24億元，股價跌2.05%、收90.6元；鴻海148.31億元，股價漲1.45%、收210元；富喬146.51億元，股價漲2.53%、收80.9元；金居105.69億元，股價漲9.82%、收184.5元新天價。

統計今日成交量超過十萬張個股有9檔，股價表現7漲2跌，玻纖廠台玻、富喬穩居人氣冠亞軍。依序為：台玻成交203,785張，股價漲10%、收37.4元；富喬成交179,069張，股價漲2.53%、收80.9元；南亞成交167,476張，股價漲7.68%、收46.25元；神達成交163,273張，股價跌2.05%、收90.6元；國泰永續高股息成交159,945張，股價跌0.19%、收20.72元；主動統一台股增長成交116,780張，股價漲2.21%、收13.42元；長興成交111,053張，股價漲9.99%、收42.4元；華邦電成交107,705張，股價漲3.8%、收19.1元；新纖成交105,420張，股價漲9.94%、收17.7元。

富喬 自營商

