台股再創新高！三大法人聯手買超63.6億元 71檔漲停、中低價最活絡

七月底曾提到，宏達電（HTC）股價走勢向來與 TPK-KY（3673）有微妙連動，兩者曾被視為長期低迷的「難兄難弟」，在大盤強勢且將近尾聲的時刻，容易出現落後補漲的情況，這種「同漲同跌」的現象，讓它們成為觀察市場末段資金流向的有趣指標。 宏達電（2498）除了長期 XR 佈局外，今日（8月13日）股價也隨著AI眼鏡即將亮相而上漲，漲幅一度來到 6%。 AR 是在真實世界中疊加虛擬資訊（如 AI 智慧眼鏡即屬此類），VR 則讓使用者完全沉浸於虛擬環境，MR 則結合兩者，讓虛擬物件能與現實世界互動。 XR（Extended Reality，延展實境）是一個統稱，包含 AR、VR、MR 等所有虛擬與現實結合的沉浸式技術，應用範圍很廣，包括遊戲娛樂、遠端教育、醫療訓練、工業維修、建築設計、軍事模擬等，只要是利用數位內容延伸或增強人類感官體驗的場景，都屬於 XR 的應用範疇。

2025-08-18 14:20