台股創高想上車？職業交易員曝散戶必知「6啟示」：只專精1領域才會有優勢
來賓交易員觀點
郵差的狗
風格：事件型交易 + 籌碼分析
日常：盤後狂刷公開資訊觀測站 & 籌碼數據、找除權息、可轉債等事件機會，有異常籌碼，立刻跟同業確認消息面
核心觀點：隨著資訊普及，傳統事件套利的「肉」越來越少，關鍵是 「比別人更早知道」。
風控：策略失效時，公司會有儲備金補虧損，讓績效曲線平滑。
班傑
風格：基本面波段起家 → 加碼量化 & 短線
日常：盤後時間－法說會、跑量化、研究籌碼、同業討論
盤前時間－7:30 起床看美股 & 券商報告
核心觀點：散戶也能透過年報、法說會、甚至打電話給發言人來拿資訊，當研究發現一檔股票有 60% 上漲空間，且市場沒反應 → 該下重注就下重注
出身投資公司，後進入交易室，以避險與高頻當沖見長。
日常從盤前檢查系統開始，盤中密切關注重訊、營收與新聞變化，並善用盤前掛單與前一日籌碼尋找優勢。資金來源依階段不同，曾操公司部位，也用自有資金靈活操作。
策略上重視風控，部分情況用 put 鎖定六成以上部位，追求 alpha 收益。面對本金有限時，他會先擴充資金，透過高頻事件滾大本金，再轉向基本面投資。
老闆永遠是對的
背景：法人交易室
文化：8:30 晨會，方向老闆定。嚴格風控，虧損達上限可能停權一個月
薪資：新人底薪約 5 萬，績效獎金常遠超底薪
Cat
背景：數學系 → 短線 & 量化 → 基本面研究員
轉型原因：要知道催化劑何時出現，才敢大部位進場
工具：自製爬蟲，盤中抓公開資訊重大公告，搶市場還沒反應的機會
名言：資金回到 100 萬 → 「抓到機會就 O-in」
綿羊
背景：投資公司 → 全職交易員
核心觀點：大資金世界，一天虧損千萬很正常，重點是絕對金額不是報酬率%。如果回到 100 萬 → 年輕人先借錢放大資本 → 用高周轉率策略滾大本金
中國國寶
風格：基本面 + 中小型股股性觀察
技巧：做完研究後，還會到 PTT、社群「海巡」找蛛絲馬跡
例：發現 2408 南亞科基本面跟不上股價 → 觀察外資開高倒貨 → 跟單放空獲利
專注基本面研究，擅長觀察中小型股的成交明細與玩家行為，透過長期追蹤找出異常機會。
他認為交易室的專注分工是優勢，但散戶也能從本業、公開資訊與社群挖掘線索。
策略涵蓋基於財務數字的配對交易，並依籌碼與事件調整部位，例如法說不如預期則減碼。過去自學爬蟲與策略，並以此技能獲得交易室實習機會，逐步建立屬於自己的交易風格。
|比較項目
|班傑
|中國國寶 rr
|背景
|前投資公司交易員，後進交易室；擅長避險與高頻當沖，結合籌碼與盤前掛單判斷
|交易室成員，專注基本面研究；曾嘗試多策略後回歸基本面
|日常流程
|盤前檢查系統，盤中關注重訊、營收、新聞爬取
|盤中盯中小型股成交明細與玩家行為
|資訊來源 / 消息面
|提前獲悉營收或未核實訊息可帶來優勢，但需驗證
|交易室分工專注度高；散戶可從產業、公開資訊、社群挖掘線索
|策略重點
|避險為主，盤前抽掛單與前日籌碼，不盯五檔；配對交易族群變動大
|基於財務數字的配對交易；觀察五檔與股性變化找機會
|資金與風控
|曾操公司資金（虧損分擔依協議），現用自有資金；嚴格者用 put 鎖 60% 部位
|依籌碼與事件調整部位，如法說不如預期則減碼
|進入方式
|前輩引薦進入交易室
|自學爬蟲與策略，透過實習進入交易室
|特殊案例
|文曄空單因借券不足錯失獲利
|南亞科案例，結合期貨與籌碼做空
給散戶的 6 大啟示
資訊基本功：公開資訊觀測站、法說會、年報是最公平的資訊來源
交流圈：別閉門造車，找到能深聊的戰友
發展獨特 Edge ：專精一個領域，做到比別人深
交易是專業：盤後與盤前的準備，才是核心工作量
下重注時機：在最有信心的機會集中火力
紀律與風控：法人有外部風控，散戶要自建內部風控
◎本文內容已獲 善甲狼a機智生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
