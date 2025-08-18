快訊

烏克蘭無望加入NATO！「類北約第五條款」安全有保障？

月薪10萬涉貪解職被目擊超商打工 前政院南服副執行長陳慧玲證實「是我」

逆轉！2女控性侵81次一審30年 行善團長多次上訴判無罪

台股創高想上車？職業交易員曝散戶必知「6啟示」：只專精1領域才會有優勢

聯合新聞網／ 善甲狼a機智生活
股市示意圖／中央社
股市示意圖／中央社

來賓交易員觀點

郵差的狗

風格：事件型交易 + 籌碼分析

日常：盤後狂刷公開資訊觀測站 & 籌碼數據、找除權息、可轉債等事件機會，有異常籌碼，立刻跟同業確認消息面

核心觀點：隨著資訊普及，傳統事件套利的「肉」越來越少，關鍵是 「比別人更早知道」。

風控：策略失效時，公司會有儲備金補虧損，讓績效曲線平滑。

班傑

風格：基本面波段起家 → 加碼量化 & 短線

日常：盤後時間－法說會、跑量化、研究籌碼、同業討論

盤前時間－7:30 起床看美股 & 券商報告

核心觀點：散戶也能透過年報、法說會、甚至打電話給發言人來拿資訊，當研究發現一檔股票有 60% 上漲空間，且市場沒反應 → 該下重注就下重注

出身投資公司，後進入交易室，以避險與高頻當沖見長。

日常從盤前檢查系統開始，盤中密切關注重訊、營收與新聞變化，並善用盤前掛單與前一日籌碼尋找優勢。資金來源依階段不同，曾操公司部位，也用自有資金靈活操作。

策略上重視風控，部分情況用 put 鎖定六成以上部位，追求 alpha 收益。面對本金有限時，他會先擴充資金，透過高頻事件滾大本金，再轉向基本面投資。

老闆永遠是對的

背景：法人交易室

文化：8:30 晨會，方向老闆定。嚴格風控，虧損達上限可能停權一個月

薪資：新人底薪約 5 萬，績效獎金常遠超底薪

Cat

背景：數學系 → 短線 & 量化 → 基本面研究員

轉型原因：要知道催化劑何時出現，才敢大部位進場

工具：自製爬蟲，盤中抓公開資訊重大公告，搶市場還沒反應的機會

名言：資金回到 100 萬 → 「抓到機會就 O-in」

綿羊

背景：投資公司 → 全職交易員

核心觀點：大資金世界，一天虧損千萬很正常，重點是絕對金額不是報酬率%。如果回到 100 萬 → 年輕人先借錢放大資本 → 用高周轉率策略滾大本金

中國國寶

風格：基本面 + 中小型股股性觀察

技巧：做完研究後，還會到 PTT、社群「海巡」找蛛絲馬跡

例：發現 2408 南亞科基本面跟不上股價 → 觀察外資開高倒貨 → 跟單放空獲利

專注基本面研究，擅長觀察中小型股的成交明細與玩家行為，透過長期追蹤找出異常機會。

他認為交易室的專注分工是優勢，但散戶也能從本業、公開資訊與社群挖掘線索。

策略涵蓋基於財務數字的配對交易，並依籌碼與事件調整部位，例如法說不如預期則減碼。過去自學爬蟲與策略，並以此技能獲得交易室實習機會，逐步建立屬於自己的交易風格。

比較項目班傑中國國寶 rr
背景前投資公司交易員，後進交易室；擅長避險與高頻當沖，結合籌碼與盤前掛單判斷交易室成員，專注基本面研究；曾嘗試多策略後回歸基本面
日常流程盤前檢查系統，盤中關注重訊、營收、新聞爬取盤中盯中小型股成交明細與玩家行為
資訊來源 / 消息面提前獲悉營收或未核實訊息可帶來優勢，但需驗證交易室分工專注度高；散戶可從產業、公開資訊、社群挖掘線索
策略重點避險為主，盤前抽掛單與前日籌碼，不盯五檔；配對交易族群變動大基於財務數字的配對交易；觀察五檔與股性變化找機會
資金與風控曾操公司資金（虧損分擔依協議），現用自有資金；嚴格者用 put 鎖 60% 部位依籌碼與事件調整部位，如法說不如預期則減碼
進入方式前輩引薦進入交易室自學爬蟲與策略，透過實習進入交易室
特殊案例文曄空單因借券不足錯失獲利南亞科案例，結合期貨與籌碼做空

給散戶的 6 大啟示

資訊基本功：公開資訊觀測站、法說會、年報是最公平的資訊來源

交流圈：別閉門造車，找到能深聊的戰友

發展獨特 Edge ：專精一個領域，做到比別人深

交易是專業：盤後與盤前的準備，才是核心工作量

下重注時機：在最有信心的機會集中火力

紀律與風控：法人有外部風控，散戶要自建內部風控

◎本文內容已獲 善甲狼a機智生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

籌碼 本金 報酬率 法說會

相關新聞

台股創高想上車？職業交易員曝散戶必知「6啟示」：只專精1領域才會有優勢

給散戶的 6 大啟示 資訊基本功：公開資訊觀測站、法說會、年報是最公平的資訊來源 交流圈：別閉門造車，找到能深聊的戰友 發展獨特 Edge ：專精一個領域，做到比別人深 交易是專業：盤後與盤前的準備，才是核心工作量 下重注時機：在最有信心的機會集中火力 紀律與風控：法人有外部風控，散戶要自建內部風控

宏達電（2498）終於睡醒？卡位AI穿戴市場 專家提醒：目前熱度多半市場炒作

七月底曾提到，宏達電（HTC）股價走勢向來與 TPK-KY（3673）有微妙連動，兩者曾被視為長期低迷的「難兄難弟」，在大盤強勢且將近尾聲的時刻，容易出現落後補漲的情況，這種「同漲同跌」的現象，讓它們成為觀察市場末段資金流向的有趣指標。 宏達電（2498）除了長期 XR 佈局外，今日（8月13日）股價也隨著AI眼鏡即將亮相而上漲，漲幅一度來到 6%。 AR 是在真實世界中疊加虛擬資訊（如 AI 智慧眼鏡即屬此類），VR 則讓使用者完全沉浸於虛擬環境，MR 則結合兩者，讓虛擬物件能與現實世界互動。 XR（Extended Reality，延展實境）是一個統稱，包含 AR、VR、MR 等所有虛擬與現實結合的沉浸式技術，應用範圍很廣，包括遊戲娛樂、遠端教育、醫療訓練、工業維修、建築設計、軍事模擬等，只要是利用數位內容延伸或增強人類感官體驗的場景，都屬於 XR 的應用範疇。

台股創高還有哪些可以買？ 分析師點名的族群有這些

台股18日再刷新歷史紀錄，在「強者續強」、「低檔敢漲」下， 推升大盤指數往上衝，分析師強調， 除了台積電（2330）整理...

外資上週賣超台股17億元 反手加碼鴻海逾15萬張

上週台股震盪走高，週五集中市場指數收在24334.48點，週漲313.22點或1.3%，週線連3紅。不過根據證交所統計，...

台股再創新高！三大法人聯手買超63.6億元 71檔漲停、中低價最活絡

台股歷經2個多月震盪後，18日由權值三哥聯發科（2454）強漲近3%、貢獻大盤漲點20.67點領軍，川湖（2059）、智...

今年來短債周周吸金！累計淨流入金額逾千億美元 比長債多6倍

今年以來市場多空交錯，而聯準會謹慎降息政策，也在市場持續揣測降息時間點與降息力道的過程間，進一步影響對於債券的投資偏好與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。