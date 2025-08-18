今年來短債周周吸金！累計淨流入金額逾千億美元 比長債多6倍

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
今年來全球短天期債與長天期債基金資金流向。（資料來源:GS、2025/08/06、單位:億美元）
今年以來市場多空交錯，而聯準會謹慎降息政策，也在市場持續揣測降息時間點與降息力道的過程間，進一步影響對於債券的投資偏好與資金流向，市場法人表示，值得留意的是，短天期債因波動度低，也同樣能提供收益，反倒脫穎而出獲得青睞，資金淨流入金額明顯優於長天期債，可見在今年這樣高波動、政策方向難料的環境中，短天期債為實現穩定收益與波動控管兩大投資目標下的最佳選擇，投資人不妨適度配置短天期債ETF來為投資組合強化抗震收益效果。

群益投信債券ETF研究團隊表示，今年來金融市場充斥各種挑戰，其中美國對等關稅可能令通膨再起的隱憂令聯準會對於降息決策上更為謹慎，也促使欲布局於債券市場的資金更加青睞風險相對較低，同時也能提供收益的短天期債券。根據高盛統計，今年來全球短天期債券基金累積淨流入金額近1,724.1億美元，不僅是長天期債的6倍之多，且是呈現周周資金淨流入，資金動能強勁。

群益投信債券ETF研究團隊指出，後續來看，儘管市場對於九月降息的預期升溫，但接下來降息的力道與頻次仍舊難料，於利率不確定性的環境下，短債料持續受惠，建議投資人也不妨透過短天期債券ETF來因應。

群益ESG投等債0-5 (00985B) 經理人謝明志表示，市場環境變化多端，利率政策走向實屬難料，也成為投資人在存債時感到最有挑戰的地方，不過短天期投資等級債因資產品質無虞又能兼顧收益，也因存續期間短，利率敏感度較低，為既想掌握收益來源，又不想承擔過大債券價格波動風險的投資人可優先選擇的標的。

謝明志認為，聚焦成熟市場的ESG BBB級短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

