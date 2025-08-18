宏達電（2498）終於睡醒？卡位AI穿戴市場 專家提醒：目前熱度多半市場炒作

【文．玩股華安】

七月底曾提到，宏達電（HTC）股價走勢向來與 TPK-KY（3673）有微妙連動，兩者曾被視為長期低迷的「難兄難弟」，在大盤強勢且將近尾聲的時刻，容易出現落後補漲的情況，這種「同漲同跌」的現象，讓它們成為觀察市場末段資金流向的有趣指標。

宏達電（2498）除了長期 XR 佈局外，今日（8月13日）股價也隨著AI眼鏡即將亮相而上漲，漲幅一度來到 6%。

AR 是在真實世界中疊加虛擬資訊（如 AI 智慧眼鏡即屬此類），VR 則讓使用者完全沉浸於虛擬環境，MR 則結合兩者，讓虛擬物件能與現實世界互動。

XR（Extended Reality，延展實境）是一個統稱，包含 AR、VR、MR 等所有虛擬與現實結合的沉浸式技術，應用範圍很廣，包括遊戲娛樂、遠端教育、醫療訓練、工業維修、建築設計、軍事模擬等，只要是利用數位內容延伸或增強人類感官體驗的場景，都屬於 XR 的應用範疇。

新品發布前夕 股價暖場

8 月 11 日，HTC 在 Vive 官方社群發布「SEE WHAT’S IN」新品預告，宣布將於 8 月 14 日發表 Vive 系列新品。

市場傳出新品可能是搭載 AI 技術的智慧眼鏡，引發高度關注。

台灣大哥大也同步宣布，將在同時間、同地點舉辦新品發表會，並推出旗下 OP 響樂生活應用服務，顯示此次新品可能有跨平台、跨服務的合作空間。

部分 XR 業務售予 Google

今年 1 月，HTC 宣布將部分 XR 頭戴裝置與智慧眼鏡研發部門出售給 Google，交易金額 2.5 億美元，並轉移部分研發人員。

Google 同時獲得 HTC XR 技術的非專屬授權，HTC 仍保有使用與開發的權利。

這筆一次性交易為 HTC 帳上帶來約新台幣 82 億元業外收入，有助改善連年虧損的財務體質。

公司強調，此舉是精簡組織、聚焦策略，並與 Google 共同推動 Android XR 生態。然而，市場也擔心釋出多年累積的人才，可能削弱未來研發實力。

保留下來的核心業務與產品

宏達電從2016年就開始逐漸由手機市場轉型至 VR/XR 市場，目前硬體仍是營收主力，但手機已非關鍵項目；軟體與平台服務雖占比小，但成長潛力高。

未來營運關鍵在於如何擴大 XR 裝置銷量、深化 VIVERSE 的應用生態，以及持續透過技術授權與國際合作創造額外獲利來源。

HTC 核心戰力目前在 VIVE 硬體與 VIVERSE 平台。

硬體：VIVE Focus Vision 目前是主要營收來源之一，VIVE XR Elite 系列持續銷售，全身定位追蹤器 VIVE Ultimate Tracker 在消費市場表現不錯。這些產品鎖定娛樂與企業市場，並在規格、定位精度與功能上維持差異化。 軟體與內容：VIVERSE 元宇宙平台預計今年推出 2 至 3 個大型 IP 合作專案，帶動軟體與服務收入年增雙位數。透過 Viveport、VIVE Originals 與跨領域合作，HTC 正逐步擴展應用場景，包括教育、醫療與虛擬展演等。

最新財報概況

第二季 HTC 稅後虧損 7.2 億元，每股虧損 0.86 元，較上季由盈轉虧，但虧損較去年同期收斂。

受惠第一季認列 Google XR 技術合作協議收入，上半年稅後純益達 33 億元，每股純益 4 元。

第三季還將認列出售桃園廠給和碩的約 39 億元處分利益，全年獲利可望轉正。這對長期虧損的 HTC 而言，是財務面上的重大緩衝。

Meta 作為市場對照

作為對照，Meta 目前仍是全球 VR 市場的領導品牌。2023 年推出的 Quest 3 以平價高規格搶攻消費端，並持續經營 Horizon Worlds 元宇宙平台，建立龐大用戶與內容生態系。

相較之下，HTC 選擇避開低價市場，專注於企業與高端玩家，強調安全性、客製化與專業應用，以差異化策略與 Meta 競爭。

但近兩年，Meta 在發展 VR 的同時，也在 AI 智慧眼鏡市場取得亮眼成績。

與 EssilorLuxottica 合作推出的 Ray-Ban Meta 智慧眼鏡，在 2025 年上半年銷量較去年同期大增逾三倍，累計出貨超過 200 萬副，並且推出運動導向的 Oakley Meta HSTN，將產品線拓展到戶外與專業領域。

這讓 AI 智慧眼鏡成為全球科技巨頭的新戰場，吸引蘋果、Google、Amazon、小米、三星與阿里巴巴等相繼投入，爭奪未來可穿戴市場的市占率。

HTC 在這場競爭中的機會，是憑藉過去 XR 技術積累與 Google 的合作資源，在 AI 智慧眼鏡市場中找到切入點，並利用自身在企業應用的品牌形象搶占垂直市場。

但挑戰在於，生態系規模與內容豐富度遠不及國際巨頭，雖然研發團隊縮編後，研發費用在2024年占比仍高達86%，除了維持技術領先難度提高外，公司想靠本業轉盈更是難上加難；再加上元宇宙與 XR 市場的熱度仍然偏低，消費者採用速度仍具不確定性。

未來，HTC 能否在 AI 智慧眼鏡與企業級 XR 市場雙線並進，將成為其擺脫「最後一棒概念股」標籤的關鍵。

然而在現實面上，宏達電恐怕仍需長時間面對本業獲利不穩的挑戰，市場熱度可能更多來自題材炒作，而非持續的營運實力。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：宏達電將發表新品！股價收長上影線，轉型多年，本業仍難擺脫虧損命運！