聯發科、鴻海發力 ！台股創收盤新高24,482點 台積電收平盤

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股18日收盤創下歷史新高價，終場收24,482點，上漲148點，漲幅0.61%，成交量4,435億元。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股18日收盤創下歷史新高價，終場收24,482點，上漲148點，漲幅0.61%，成交量4,435億元。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

眾多利多因素帶動台股18日收盤創下歷史新高價，早盤以24,270點開出，終場收24,482點，上漲148點，漲幅0.61%，成交量4,435億元。櫃買則收248點，上漲2.27點，台積電（2330）收平盤1,180元，權值股中以聯發科（2454）、鴻海（2317）表現亮眼。

盤面上以類股來看玻陶、塑膠、化工、電器電纜、生技、網通、電子零組件、光電、其他電子等較為強勢，另外居家生活、運動休閒、油電燃氣、造紙等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有鴻海、富喬（1815）、金居（8358）、台燿（6274）、上詮（3363）、臻鼎-KY（4958）、奇鋐（3017）、光聖（6442）、台達電（2308）、聯發科、南亞（1303）、欣興（3037）、台玻（1802）、新盛力（4931）、華星光（4979）、大量（3167）、波若威（3163）等。

而量大弱勢的則有，神達（3706）、世芯-KY（3661）、廣達（2382）、緯創（3231）、貿聯-KY（3665）、華通（2313）、南亞科（2408）、亞翔（6139）、譜瑞-KY（4966）、華城（1519）、信驊（5274）、聯電（2303）、群聯（8299）、力旺（3529）、眾達-KY（4977）等。

統一投顧表示，主計總公布台灣GDP及CPI數據良好、9月鋼價報價調漲、澤倫斯基18 日與川普及歐盟多個領袖會談和平協議、PCB族群表現亮眼、20日有自動化機器人展覽、技術面維持強勢，眾利多因素有望帶動台股挑戰歷史新高。

惟川普喊話半導體晶片關稅最高可能300%、美國與印度貿易會談取消，可能稍影響投資人情緒，台股藉此趁勢修正技術面乖離後再上，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

