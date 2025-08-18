台股創高還有哪些可以買？ 分析師點名的族群有這些

台股18日再刷新歷史紀錄，在「強者續強」、「低檔敢漲」下， 推升大盤指數往上衝，分析師強調， 除了台積電（2330）整理過後仍有高點可期之外，「低檔敢漲」成為盤面上的一大亮點，看好ABF三雄加上臻鼎-KY（4958）、聯亞（3081）及PA三雄後續的表現， 尤其是具有蘋果機器人、資料中心題材， 同時持股聯茂（6213）達18%的穩懋（3105），更值得關注。

台股早盤以24,272.55點開低後一度下滑至24,257.3點，下跌77.18點， 台積電以1,170元開出， 下跌10元，盤中高點則拉至平盤1,180元， 股價原本約在1,175~1,180元間遊走，尾盤一度翻紅至1,185元； 大盤指數在9時58分後就刷新歷史新高紀錄， 午盤再發動攻勢大盤指數一度推升至24,515.65點， 持續刷新歷史紀錄。

盤面上強漲族群包括PCB、PA、ABF等， 大致上可分成「強者續強」、「低檔敢漲」兩大類， 也是推升大盤指數創高的關鍵，其中定穎投控、台燿（6274）、聯茂、高技（5439）、金居（8358）等亮燈漲停，德宏（5475）一度亮燈漲停，富喬（1815）及金像電（2368）飆新高，CCL、玻纖布等指標股呈現強者續強的攻勢。

另外，ABF及PA則是「低檔敢漲」的代表，景碩（3189）亮燈漲停，早盤以102.5元開高後衝上漲停112元；臻鼎以平盤開出， 盤中一度拉升至172.5元， 創下歷史新高， 盤中漲幅逾5%； 南電（8046）盤中上漲逾6%； 欣興（3037）則是上漲逾4%。

PA族群方面，穩懋以平盤88.3元開出後走高， 股價衝上漲停97.1元；聯亞開高後衝上漲停497元；兩檔領軍下，宏捷科（8086）開低走高，以110元開低後一下度下滑至109.5元，之後翻紅拉升至115元， 盤中漲幅逾1%；全新（2455）以平盤150.5元開出後一度拉升至153元， 盤中則是翻黑下跌逾1%。

證券分析師張陳浩表示，低檔上漲的穩懋具有蘋果機器人及資料中心題材， 且公司持股聯茂達18%，聯茂股價強漲，穩懋也在題材加持下發動攻勢；張陳浩認為，PA三雄及聯亞後續值得關注，另外，ABF三雄加臻鼎也可以留意。

資深證券分析師簡伯儀表示，中小型股補漲， 資金行情推動大盤再創下新高紀錄，以目前的位置來看，持股不宜過度加碼， 但在類股輪動下，可以採取持股轉換的方式來因應，可留意AI、PCB、CPO、光學股、低基期股等。