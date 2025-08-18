吳嘉昭接任台塑集團總裁 南亞量價齊揚帶頭慶祝

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台塑集團總裁王文淵(圖右)交棒，行政中心新總裁將由南亞董事長吳嘉昭(圖左)擔任。聯合報系資料照
台塑四寶對下半年營運表現持審慎樂觀態度，加上集團總裁王文淵交棒，行政中心新總裁將由南亞（1303）董事長吳嘉昭擔任，多頭正面回應，18日四寶也由南亞漲逾6.5%、成交量擠進台股前五大帶隊，積極參與台股大盤創新高行情。

台塑集團宣布交棒新局，台塑第二代王文淵把行政中心總裁的職位，交棒給南亞董事長吳嘉昭。台塑集團指出，隨著組織運作模式完成傳承與接軌的階段性任務，總裁王文淵將卸下行政中心總裁職務，專任管理中心主委；行政中心總裁一職則由委員、現任南亞董事長吳嘉昭接任，以進一步落實企業「所有權與經營權分治」的治理精神。

吳嘉昭表示，產業正處於艱難時刻，他將與全體同仁攜手，在既有基礎上持續精進，並於逆境中尋找機會，加速推動轉型，力拚將危機化為轉機。

基本面表現上，台塑四寶上半年財報罕見全面虧損，合計歸屬母公司淨損約213億元，較去年同期獲利156.83億元由盈轉虧，主因全球石化需求疲弱、原料與能源成本高漲，加上關稅與匯率波動，對集團營運造成挑戰。

隨著第3季進入產業旺季，7月營收僅台化呈現衰退，其餘三寶月增皆報喜。其中，台塑化7月合併營收565.34億元，月增5.2%、年減6.1%；南亞7月合併營收211.5億元，月增2.72%、年減6.13%；台塑7月合併營收145.97億元，月增1.6%、年減17.6%；台化7月合併營收為233.02億元，月減6%、年減22.4%。

展望下半年，四寶普遍認為第3季進入石化、電子產品、化工及油品旺季，對營運以審慎樂觀態度看待。

