台股創歷史新高！光通訊股發光 聯亞強勢衝漲停
台股延續五日線走高，18日盤中創歷史新高，最高一度拉升至24,500點，大漲超過百點，盤面上光通訊族群股價亮眼，聯亞（3081）衝上漲停，光聖（6442）、智邦（2345）、上詮（3363）、波若威（3163）、聯鈞（3450）等也都表現強勢，法人表示，受惠AI未來展望樂觀，相關供應鏈有望營運進補。
挪威主權基金揭露最新台股投資組合，重押光通訊族群，不僅對光聖、聯亞兩檔持股比重均大增超過五成，並首度新增波若威、上詮、華星光（4979）等三檔光通訊股。
法人指出，聯亞受惠於各大CSP建置AI算力叢集，高速網路連接需求大幅成長，以矽光技術製造的800G、1.6T高速光收發模組供不應求，帶動作為光源的CWLD需求成長，目前InP基板已無供應疑慮，預期未來營收將呈現逐月成長趨勢。
光聖近期成功取得由美系大廠主導的馬來西亞資料中心標案，預計自第3季起開始出貨，後續訂單具擴展潛力。該公司憑藉穩定的技術實力與優異交期能力，有望進一步搶占AI相關應用商機，經營策略上，光聖近年積極跨足多項前瞻技術領域，包括矽光子、毫米波、軍用國防以及生醫產業等。
