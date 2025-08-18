小兵立大功！ 分析師曝台股創新高的理由有這些

台股18日再刷新歷史紀錄，大盤指數開低走高，開盤不到一小時衝上24,431.78點，超越前波的24,416.67點，創下歷史新高，午盤過後再往上拉升至24,440.59點，證券分析師強調，在權值股沒有大表現的情況下，這次是「小兵立大功」，在資金行情的推波助瀾下，「強者續強」、「低檔敢漲」，終於寫下新紀錄，且看好後續在降息預期下， 權值股將由台積電（2330）領軍，後續還有高點可期。

美國總統川普再次放話，半導體稅率將達300%，引發市場高度議論，台股18日以24,272.55點開低後一度下滑至24,257.3點，下跌77.18點， 台積電以1,170元開出， 下跌10元，盤中高點則拉至平盤1,180元， 股價約在1,175~1,180元間遊走。

鴻海（2317）開小紅後一度翻黑至206元，下跌1元， 盤中再拉升翻紅至209元， 上漲2元；聯發科（2454）1,375元開高後一度衝達1,410元，盤中漲幅逾2%；強勢股中，多檔個股也創天價，PCB股王台光電（2383）以1,300元開高後推升至1,310元， 創下新高價，定穎投控也亮燈漲停，楠梓電（2316）衝上102元漲停板， 聯茂（6213）衝上漲停129元，臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）也創歷史新高。

台股大盤指數開低走高翻紅，約在9時58分衝上24,431.78點，就超越前高24,416.67點，創下歷史新高，隨著鴻海股價往上拉升， 午盤過後指數再往上衝達24,440.59點， 上漲106.11點，再往上創高。

證券分析師張陳浩表示，台股創新高， 可以說是「小兵立大功」，「強者續強」、「低檔敢漲」，雖然權值股中台積電僅在平盤及下跌5元的區間遊走，對大盤指數略有影響，但並沒有下跌太多， 以其他的權值股來說，聯發科的漲幅是超過台積電的跌幅頗多，若以整體來看，權值股還是上漲的， 並未扯大盤後腿。

另外，川普放話半導體關稅300%，對大盤的影響也不太，主要是台積電有獲得豁免；張陳浩認為，台積電仍有高點，在Fed降息決策前整理後有機會再上攻，在1,200元天價後拉回整理，想布局可採取「見黑買」的策略。

資深證券分析師簡伯儀表示，大盤指數創高，OTC的表現搶眼，中小型股補漲， 資金行情推動大盤再創下新高紀錄，以目前的位置來看，持股不宜過度加碼， 但在類股輪動下，可以採取持股轉換的方式來因應，可留意AI、PCB、CPO、光學股、低基期股等。