台股創高英雄榜出爐！聯發科領軍 奇鋐、智邦齊飆天價

台股18日創新高，但五大權值僅聯發科（2454）重返1,400關強勢表態，鴻海（2317）則於盤中翻紅，其餘台積電（2330）、富邦金（2881）偏弱，台達電（2308）也僅於平盤上下狹幅整理，到底創高功臣是誰？

觀察盤面前十大貢獻漲點個股，聯發科一馬當先，盤中最高觸及1,410元，單檔就貢獻大盤近20點，扮演多頭大前鋒；高價股表現同樣搶眼，奇鋐（3017）與智邦（2345）齊創天價，分別衝上1,170元、1,080元，對大盤貢獻逾10點與8點。鴻海盤中翻紅，一度上漲近1%，貢獻超過8點。

傳產與電子齊發力，南亞（1303）放量續漲逾6%、再寫波段新高46.75元，挹注約8點；健策（3653）盤中亮燈漲停、攻上1,620元，改寫歷史次高，同樣挹注超過7點。

此外，台玻（1802）、欣興（3037）、中華電（2412）各貢獻逾3點；臻鼎-KY（4958）、東元（1504）、南電（8046）、日月光投控（3711）也分別提供2點以上助攻，帶動大盤上行動能。

法人指出，台股整體均線維持多頭排列，在5日線未有效跌破前，盤勢仍由多方主導。法人表示，台灣GDP及CPI數據良好、澤倫斯基18日與川普及歐盟多個領袖會談和平協議，加上8月20日自動化機器人展登場，在不乏題材下，有望帶動台股續戰新高。

但川普喊話半導體晶片關稅最高可能300%、美國與印度貿易會談取消，增添不安情緒，建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦AI概念股、PCB供應鏈、機器人概念等族群。