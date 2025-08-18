投資人樂觀解讀通膨將帶來降息機會 高殖利率債市漲幅領先

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

雖然美國聯準會（Fed）官員對降息態度仍分歧，但市場風險情緒仍偏樂觀，主要債種最近一周普遍上漲。其中，以彭博新興市場美元主權債指數表現最優，投資等級債及非投資等級債也都上漲。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，展望債市，有三個觀察趨勢。首先仍是Fed動態。關稅對於通貨膨脹及經濟的衝擊逐漸顯現，Fed如果以抗通膨為優先，恐無法太快降息。

其次，信用債利差縮減至十多年來低檔區，恐無法有效防禦系統性或景氣下行風險。第三則是美元貶值趨勢。綜合考量財政赤字與持續強韌的經濟表現，以及下一任Fed主席可能面臨的寬鬆壓力，預期美國公債殖利率曲線將趨陡。

富蘭克林投顧表示，隨著各國關稅逐漸底定，主要國家更伴隨有龐大投資與採購承諾，對美國和其貿易夥伴國的總經和產業的衝擊影響尚待評估，但股市卻普遍領先創新高。未來若無更多的激勵因素，或有不符市場期待的失望性賣壓出現，恐易拉回震盪。

富蘭克林投顧建議投資人，美元精選收益複合債型基金及非投資級公司債仍可做為美元債券的配置核心。投資人如果過於集中在美元資產部位，建議可搭配全球當地公債型基金或新興國家當地公債型基金，以參與全球更廣泛的投資機會。

