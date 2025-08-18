快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

台股盤中創新高24,438點！法人：下半年資金行情可期

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股。中央社
台股。中央社

台股上周表現強勢，15日最終收盤24,334點。今日早盤加權指數持續上攻，接近午盤前觸及24,438點，成功突破歷史高點續寫新紀錄。國泰投信指出，台股加權指數有將近六成的科技類股，其中護國神山台積電（2330）比重高達近四成，在台積電帶領下，全台半導體產業鏈受惠力度強，有望走出關稅不確定性陰霾，帶動大盤持續上行；投資人可透過國泰台灣高股息基金積極布局具有成長潛力的台股優質企業。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股日前受到半導體關稅尚未明朗，表現有所壓抑，加上川普在15日晚間宣告，預計將加大半導體關稅稅率攀升至300%，衝擊台積電ADR當日收盤出現下跌，不過台積電早已加大對美投資力度，不僅創下美國史上最大的單筆外國直接投資，總投資額達到約1,650億美元，並將計畫興建的製造廠數量從三座翻倍來到六座，符合川普先前表示，企業在美國設廠有機會可以換取0關稅條件資格，台積電再次有望險中逃脫。而台積電最大的客戶蘋果同樣被列入免稅名單中，台股多家蘋概股有利可圖。

梁恩溢提到，根據7月底國發會發布的景氣對策訊號燈，全台景氣連2月綠燈，整體相對穩定，景氣燈號在長線投資上可作為投資人判斷進場的參考指標，例如在景氣低迷時積極入市，可幫助加速單位數累積；當景氣相對熱絡時則可透過定期定額持續參與台股成長。梁恩溢補充，投資忌諱受到市場波動就影響投資決策，透過定期定額戰勝人性，透過有紀律的方式避免賣低買高，讓時間複利發揮效果，即使景氣燈號變化反覆，也能輕鬆捕捉台股成長契機。

展望今年第4季台股，梁恩溢指出，面對國際情勢快速變化，預計台股至明年第2季短線受到政策不確定性影響，整體表現偶有波動，但資金面相當充沛，有望支撐台股下半年行情，其中原因有三。首先，根據最新Fed Watch工具指出，聯準會最快9月降息1碼機率大幅提高，其次大而美法案出台後，對民間與企業端挹注消費能力，刺激整體消費與資本支出的能量是更為強勁的。

第三，美國GENIUS天才法案通過，法案明確規定穩定幣儲備資產必須由美元或美債支持，並為穩定幣建立全面監管架構，變相提升美元的乘數效果。國泰台灣高股息基金以權值股與高息股為雙引擎，並且由基金經理人根據市場動向，主動調整投資組合，打造進可攻、退可守格局。

台股 台積電

延伸閱讀

台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

台股盤中破歷史最高點24416！直雲：ALL IN爽賺…每天獲利增加60至80萬

台股創歷史新高！PCB、矽光子、威盛集團等聯袂強攻

台積電美國新廠開始賺錢了 法人看好兩大關鍵

相關新聞

金融股首選富邦金、國泰金？專家「公司賺錢和股價是兩回事」：回檔風險也大

「金控那麼多間，不是挑最賺錢的買就好了嗎？」 看到金控業陸續公佈獲利，想到之前一位學員提過的這個問題，她覺得金控首選就是選富邦金、國泰金，因為最賺錢！選最賺錢的公司，聽起來很有道理，但投資要是這麼簡單，我們現在應該都提早退休了。 公司很會賺錢當然是很好，但每一家公司的產業、經營模式不一樣，尤其又是金控這個產業，雖然都叫金控，但背後的獲利結構差異很大喔！ 先來看一下金控業最新的獲利數字，今年前七月獲利榜首一樣是富邦金，稅後淨利623.7 億元，EPS 4.29 元，穩坐金控獲利王，但和去年相比其實衰退了42.1%（國泰金則是衰退41.1%），當然衰退了，還是很賺錢就是了。

台股盤中創新高24,438點！法人：下半年資金行情可期

台股上周表現強勢，15日最終收盤24,334點。今日早盤加權指數持續上攻，接近午盤前觸及24,438點，成功突破歷史高點...

PCB 族群掛一排紅燈 股王台光電領富喬等7猛將創新天價

台股18日創新高24431.78點，PCB族群功不可沒，包括高技（5439）、定穎投控（3715）、楠梓電（2316）、...

台股達24431點刷新紀錄 PCB、BBU概念股強勢

台股今天開低走高，權值股台積電與鴻海穩盤，電子類股資金輪動快速，PCB上游玻纖布、BBU和銅箔基板族群強勢，宏達電領漲智...

台股創歷史新高！PCB、矽光子、威盛集團等聯袂強攻

台股18日在台積電（2330）開低下，大盤指數開低61.93點、報24272.55點，惟聯發科（2454）彈升逾2%、重...

台股開盤下跌61點 台積電開低10元

台股18日開盤指數下跌61.93點，開盤指數為24,272.55點。台積電（2330）開盤價1,170元，下跌10元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。