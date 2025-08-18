廣明今除息1.5元 早盤漲7%、填息率逾400%！

代工大廠廣達（2382）旗下儲存與智能自動化系統大廠廣明（6188）近年全力衝刺機器人業務，並透過子公司達明機器人（4585）積極搶占市場訂單，而團隊於18日進行除息交易，每股配發現金股利1.5元，早盤股價以99元開低走高，盤中一度來到107元，上漲7元、漲幅7%，不僅成功填息，其填息率更是超過400％，表現驚人。而母公司廣達（2382）作為廣明大股東，共持有82,882張，持股比例29.78%，預計將可領到超過1.24億元的現金股利。

據公開資料顯示，廣明公司內部持有最大股權占比的股東，為母集團廣達電腦，共計持有82,882張，而團隊手中的持股比例為29.78%，預計此次配發股息將可領到逾1.24億元（共計124,323,000元）。而第二大股東則是廣明現任董事長何世池，持有1,143,097股（約合1,143張），持有比例為0.41%，若以每股配發1.5元現金股利來計算，共計何世池將可領到逾171.4萬元（共計1,714,645.5元）的現金股利。

廣達透過旗下廣明子公司達明操刀，成功將旗下「機器人業務」不斷擴大，由為全球第二大協作機器人廠商，其全方位AI協作機器人從適用於電子和3C產業的一般負載機器人，到半導體、物流搬運和汽車行業適用的中高負載機器人，以及新推出的高負載機器人TM25S，不僅較外界擁有更加豐富的產品線，在市場也已占據獨樹一格的地位。而廣明團隊也已公告宣布，其上半年合併營收為46.79億元，其稅前淨利達6.52億元，而上半年歸屬於母公司業主純益為4.98億元，每股純益達1.79元。

廣明目前主要業務為存儲產品的代工，存儲產品中，包含SSD以及HD，其它包括外接型擴充槽及子公司達明機器人。另外，廣明生產據點包含大陸、台灣及泰國等地。面對龐大的市場需求，廣明預計積極擴大布局、並投資馬來西亞設廠，主要是配合公司未來發展與業務需求。

廣明因應地緣政治衝突，在川普第一屆美國總統任期期間，就已啟動一波東南亞擴產，並將部分中國大陸產能轉移至泰國，因此受到的影響有限。