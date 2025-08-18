PCB 族群掛一排紅燈 股王台光電領富喬等7猛將創新天價
台股18日創新高24431.78點，PCB族群功不可沒，包括高技（5439）、定穎投控（3715）、楠梓電（2316）、台燿（6274）、榮科（4989）、聯茂（6213）、泰鼎-KY（4927）、騰輝電子-KY（6672）、佳總（5355）、台玻（1802）等皆快攻漲停，金居（8358）也勁揚逾7%，德宏（5475）、嘉聯益（6153）、臻鼎-KY（4958）、瀚宇博（5469）、景碩（3189）、富喬（1815）亦聯袂強攻，整體氣勢如虹，成為盤面主攻手之一。
強勢股中，多檔個股也刷新歷史天價，其中PCB股王台光電（2383）向上挺進1,300元關卡、觸及1310元；富喬改寫83.1元天價，牽手台玻續坐穩台股人氣冠亞軍寶座；楠梓電漲停衝102元新天價，擠進百元俱樂部；聯茂、台燿、臻鼎、金像電（2368）等也紛紛創歷史新高。
台光電受惠AI伺服器成長，7月營收83.72億元，再創新高，月增4.2%、年增44.8%；稅前盈餘18.39億元，年增70.5%；淨利14.25億元，年增69.3%；每股純益4.05元。前七月營收525.6億元、年增53.9%，創同期新高。
法人分析，受惠大型資料中心不斷提升算力和網絡傳輸速度，除AI伺服器將從GB200升級GB300到VR200，交換器也從400Gb、800Gb升等到1.6Tb，銅箔基板材料從M7、M8提高到M9，將持續帶來新商機。
法人指出，台股近期回檔守穩5日線，技術面維持強勢，盤面類股良性輪動，強勢族群PCB、光通訊及電子材料等族群持續領漲，有利台股繼續攻高。而AI ASIC需求爆發帶動台灣PCB供應鏈發展，從上游玻纖布漲價，到CCL升級至M8至M9等級，對PCB鑽孔設備的需求亦提高。這些PCB供應鏈在基本面強勁成長下，成為市場資金進可攻、退可守的選項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言