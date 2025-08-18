台股達24431點刷新紀錄 PCB、BBU概念股強勢

「金控那麼多間，不是挑最賺錢的買就好了嗎？」 看到金控業陸續公佈獲利，想到之前一位學員提過的這個問題，她覺得金控首選就是選富邦金、國泰金，因為最賺錢！選最賺錢的公司，聽起來很有道理，但投資要是這麼簡單，我們現在應該都提早退休了。 公司很會賺錢當然是很好，但每一家公司的產業、經營模式不一樣，尤其又是金控這個產業，雖然都叫金控，但背後的獲利結構差異很大喔！ 先來看一下金控業最新的獲利數字，今年前七月獲利榜首一樣是富邦金，稅後淨利623.7 億元，EPS 4.29 元，穩坐金控獲利王，但和去年相比其實衰退了42.1%（國泰金則是衰退41.1%），當然衰退了，還是很賺錢就是了。

2025-08-18 09:48