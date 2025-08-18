快訊

「地瓜球馬桶」LINE貼圖不能用了？2招自製變「永久免費用」表情貼

失智症婦預立遺囑房產全給長孫 女兒控誘導照抄判無效

郭董變了？高球場捕獲野生郭台銘 「頭髮全白」近況曝光

台股達24431點刷新紀錄 PCB、BBU概念股強勢

中央社／ 台北18日電
台股今天突破2024年7月盤中高點24416.67點創歷史新高。（聯合報系資料照）
台股今天突破2024年7月盤中高點24416.67點創歷史新高。（聯合報系資料照）

台股今天開低走高，權值股台積電與鴻海穩盤，電子類股資金輪動快速，PCB上游玻纖布、BBU和銅箔基板族群強勢，宏達電領漲智慧眼鏡概念股，指數盤中急拉翻紅，漲97點衝上24431.78點，突破2024年7月盤中高點24416.67點創歷史新高。

至10時29分左右，台股加權指數達24359.55點，上漲25.07點，漲幅0.1%，成交值新台幣2264.47億元；電子類股指數漲0.07%，金融類股跌0.39%。

電子權值股台積電盤中走低至1170元、跌幅約0.85%，隨即回到平盤1180元，鴻海沿平盤207元震盪；聯發科、大立光盤中上漲約2%，推出智慧眼鏡的宏達電盤中攻漲停51.6元。

印刷電路板（PCB）上游玻纖布族群因缺料引發搶貨行情，台玻今天盤中勁揚逾7%，長興、新纖大漲超過6%。

人工智慧（AI）伺服器新世代產品將進入量產，電池備援電力模組（BBU）股價點火，新盛力、順達、AES-KY均上漲超過5%，泰碩走揚約2%。

銅箔基板（CCL）8月中旬出現漲價潮，聯茂今天攻上漲停129元，南亞強彈逾8%，台燿大漲逾7%，台光電小漲約1%。

CPO矽光子族群受惠於AI伺服器需求強勢表態，穩懋、富采亮燈漲停，達97.1元、38.5元；光聖勁揚超過6%，波若威漲幅約3%。

千元以上高價「千金股」維持24檔，股王信驊下挫超過4%，最低4990元；股后世芯-KY跌逾2%，盤中最低4180元。

漲停 台積電

台積電穩盤、BBU強勢 台股漲97點達24431點創新高

台股盤中破歷史最高點24416！直雲：ALL IN爽賺…每天獲利增加60至80萬

台股抗震 台積電、鴻海等六大巨頭護體…吸引資金靠攏

21檔台股商品 漲贏大盤

相關新聞

金融股首選富邦金、國泰金？專家「公司賺錢和股價是兩回事」：回檔風險也大

「金控那麼多間，不是挑最賺錢的買就好了嗎？」 看到金控業陸續公佈獲利，想到之前一位學員提過的這個問題，她覺得金控首選就是選富邦金、國泰金，因為最賺錢！選最賺錢的公司，聽起來很有道理，但投資要是這麼簡單，我們現在應該都提早退休了。 公司很會賺錢當然是很好，但每一家公司的產業、經營模式不一樣，尤其又是金控這個產業，雖然都叫金控，但背後的獲利結構差異很大喔！ 先來看一下金控業最新的獲利數字，今年前七月獲利榜首一樣是富邦金，稅後淨利623.7 億元，EPS 4.29 元，穩坐金控獲利王，但和去年相比其實衰退了42.1%（國泰金則是衰退41.1%），當然衰退了，還是很賺錢就是了。

台股盤中創新高24,438點！法人：下半年資金行情可期

台股上周表現強勢，15日最終收盤24,334點。今日早盤加權指數持續上攻，接近午盤前觸及24,438點，成功突破歷史高點...

PCB 族群掛一排紅燈 股王台光電領富喬等7猛將創新天價

台股18日創新高24431.78點，PCB族群功不可沒，包括高技（5439）、定穎投控（3715）、楠梓電（2316）、...

台股達24431點刷新紀錄 PCB、BBU概念股強勢

台股今天開低走高，權值股台積電與鴻海穩盤，電子類股資金輪動快速，PCB上游玻纖布、BBU和銅箔基板族群強勢，宏達電領漲智...

台股創歷史新高！PCB、矽光子、威盛集團等聯袂強攻

台股18日在台積電（2330）開低下，大盤指數開低61.93點、報24272.55點，惟聯發科（2454）彈升逾2%、重...

台股開盤下跌61點 台積電開低10元

台股18日開盤指數下跌61.93點，開盤指數為24,272.55點。台積電（2330）開盤價1,170元，下跌10元。

