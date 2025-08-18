聽新聞
台股達24431點刷新紀錄 PCB、BBU概念股強勢
台股今天開低走高，權值股台積電與鴻海穩盤，電子類股資金輪動快速，PCB上游玻纖布、BBU和銅箔基板族群強勢，宏達電領漲智慧眼鏡概念股，指數盤中急拉翻紅，漲97點衝上24431.78點，突破2024年7月盤中高點24416.67點創歷史新高。
至10時29分左右，台股加權指數達24359.55點，上漲25.07點，漲幅0.1%，成交值新台幣2264.47億元；電子類股指數漲0.07%，金融類股跌0.39%。
電子權值股台積電盤中走低至1170元、跌幅約0.85%，隨即回到平盤1180元，鴻海沿平盤207元震盪；聯發科、大立光盤中上漲約2%，推出智慧眼鏡的宏達電盤中攻漲停51.6元。
印刷電路板（PCB）上游玻纖布族群因缺料引發搶貨行情，台玻今天盤中勁揚逾7%，長興、新纖大漲超過6%。
人工智慧（AI）伺服器新世代產品將進入量產，電池備援電力模組（BBU）股價點火，新盛力、順達、AES-KY均上漲超過5%，泰碩走揚約2%。
銅箔基板（CCL）8月中旬出現漲價潮，聯茂今天攻上漲停129元，南亞強彈逾8%，台燿大漲逾7%，台光電小漲約1%。
CPO矽光子族群受惠於AI伺服器需求強勢表態，穩懋、富采亮燈漲停，達97.1元、38.5元；光聖勁揚超過6%，波若威漲幅約3%。
千元以上高價「千金股」維持24檔，股王信驊下挫超過4%，最低4990元；股后世芯-KY跌逾2%，盤中最低4180元。
