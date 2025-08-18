金融股首選富邦金、國泰金？專家「公司賺錢和股價是兩回事」：回檔風險也大

「金控那麼多間，不是挑最賺錢的買就好了嗎？」

看到金控業陸續公佈獲利，想到之前一位學員提過的這個問題，她覺得金控首選就是選富邦金、國泰金，因為最賺錢！選最賺錢的公司，聽起來很有道理，但投資要是這麼簡單，我們現在應該都提早退休了。

公司很會賺錢當然是很好，但每一家公司的產業、經營模式不一樣，尤其又是金控這個產業，雖然都叫金控，但背後的獲利結構差異很大喔！

先來看一下金控業最新的獲利數字，今年前七月獲利榜首一樣是富邦金，稅後淨利623.7 億元，EPS 4.29 元，穩坐金控獲利王，但和去年相比其實衰退了42.1%（國泰金則是衰退41.1%），當然衰退了，還是很賺錢就是了。

富邦人壽前七月賺304.8億元；北富銀前七月賺224.8億元，年成長15%，續創歷史新高；富邦產險前七月賺34.5億元，年成長24%；富邦證券雖較去年減少，但53億元的成績仍是同期次高。

這些數字告訴我們，富邦金雖然有其它子公司賺錢，但壽險端的波動性仍然左右了整體獲利曲線。

對比之下，銀行型的金控，例如前幾天提到的玉山金，今年前7月獲利202.1億元，成長30.9%，創下新高。

要先澄清一下，沒有要比較誰好、誰壞，只是說會有這樣的差距就是獲利結構不同，銀行型的金控獲利爆發力小，但不致大起大落，畢竟少了壽險的「高低潮」，表現不會因為資本市場的情緒而有大波動，因此整體的獲利曲線也相對平穩。

其實光是前七月有這麼大的差距，還有一個主要原因也是5月的時候台幣暴力升值，再拿富邦金和玉山金來比較一下，那時候富邦金單5月虧損將近58億元，而玉山金因為以銀行為主體，再加上海外資產相對少，因此台幣升值影響不大，5月獲利28.5億元，一來一往就差了86.5億元。

結論來說，公司賺的越多，直接反應在股價上的表現就是波動也大，最賺錢的公司在多頭時確實亮眼，但遇到逆風也可能大幅修正。

因此投資不要只看「數字」，能否長期持有，取決於公司結構是否適合自己的投資與風險，不要隨著股價起舞，看誰漲得多、賺得多就一頭栽進去囉～那是情緒化、非理性的投資方式，回歸到合理價格分散買進，才是能讓自己在不同景氣循環中穩定走下去的關鍵。

當然，如果說股災來了，金控股的股價全部躺平，到了那時候，具有壽險型爆發的金控就很值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。