台股開盤下跌61點 台積電開低10元

台股18日開盤指數下跌61.93點，開盤指數為24,272.55點。台積電（2330）開盤價1,170元，下跌10元。

群益投顧表示，國際政經局勢轉趨穩定，有利全球金融市場運行。美國打開降息循環將有利資金行情啟動。台股技術面維持多頭格局，但面臨漲多拉回的技術性修正與短線獲利賣壓出籠的風險，投資建議擇優依技術面靈活操作。

操作題材可留意：蘋果積極推出新作 ─近期蘋果動作頻頻，由於AI應用研發進度落後競爭對手，為突破營運瓶頸，連日來除公布將對Siri進行史上最大升級，更計畫於2027年推出一系列AI結合居家應用的產品，包括桌上型機器人、智慧音箱、家庭安全監控等，力圖扳回一城。

上周五（15日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為44,946.12點，上漲34.86點、漲幅0.08%；S&P500指數下跌0.29%；那斯達克指數下跌0.4%；費半指數下跌2.26%。台積電ADR跌0.88%，較台北交易溢價%。

美國總統川普放話對半導體加徵高關稅，導致晶片股下挫。投資人本周目光轉移懷俄明州傑克森洞舉行的央行年會，希望從中尋找可能推動美股上攻的降息線索。

三大法人上周五集中市場合計買超45.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超53.7億元，投信賣超33.5億元，自營商（自行買賣）買超18.6億元，自營商（避險）買超7億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,601口至4,216口，其中外資淨空單減少172口至34,207口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,545口至4,952口。

選擇權未平倉量部分，8月F3大量區買權OI落在24,400點，賣權最大OI落在24,300點 ; 月買權最大OI落在26,300 點，月賣權最大OI落在23,400 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.09上升至1.22。VIX指數上升0至20.13。外資台指期買權淨金額0.59億元 ; 賣權淨金額-0.01億元。整體選擇權籌碼面偏多。