川普喊半導體關稅上看300% 投顧：台股趁勢修正乖離

美國晶片股15日承受賣壓，美股多數收低，台積電ADR下跌0.88%。投顧分析，台股技術面維持強勢，有望挑戰歷史新高24416.67點，但川普喊話半導體晶片關稅最高可能300%、美國與印度貿易會談取消，稍影響投資人情緒，台股將趁勢修正技術面乖離。

在市場衡量美國好壞參半的經濟數據之際，美股道瓊工業指數15日終場上漲34.86點或0.08%，收在44946.12點，標準普爾500指數下跌18.74點或0.29%，收6449.80點；那斯達克指數下跌87.69點或0.40%，收21622.98點，費城半導體指數下跌132.754點或2.26%，收5752.736點。

台股挑戰歷史高點24416.67點就在咫尺，15日關前震盪，鴻海挺身而出成為穩盤要角，人工智慧（AI）週邊概念股輪流發功，加權指數終場上漲96.38點，收在24334.48點，成交值新台幣4435.05億元。自營商買超25.75億元，投信賣超30.88億元，外資及陸資買超53.73億元，三大法人合計買超48.6億元。

產業訊息方面，上緯投控轉投資子公司共同客戶的母公司TPI Composites Inc及其多家關聯公司，向美國法院申請啟動全面財務重組程序。上緯投控強調，觀察TPI的營運情況一切如常。

矽智財（IP）廠力旺總經理何明洲15日出席法人說明會表示，隨著過去累積的投片專案逐步進入量產，預期權利金收入也將持續增加。尤其PUF安全IP已開始挹注權利金，將為未來權利金收入添增成長動能。