快訊

林岱樺被挖祖墳式攻擊 綠憂脫黨危機...南台2都恐變天

又有颱風？熱帶擾動92W最快今生成颱風 預估路徑曝

不自覺抖腳＝漏財、沒禮貌？醫師揭四大原因 其中一種全家難逃

川普喊半導體關稅上看300% 投顧：台股趁勢修正乖離

中央社／ 台北18日電

美國晶片股15日承受賣壓，美股多數收低，台積電ADR下跌0.88%。投顧分析，台股技術面維持強勢，有望挑戰歷史新高24416.67點，但川普喊話半導體晶片關稅最高可能300%、美國與印度貿易會談取消，稍影響投資人情緒，台股將趁勢修正技術面乖離。

在市場衡量美國好壞參半的經濟數據之際，美股道瓊工業指數15日終場上漲34.86點或0.08%，收在44946.12點，標準普爾500指數下跌18.74點或0.29%，收6449.80點；那斯達克指數下跌87.69點或0.40%，收21622.98點，費城半導體指數下跌132.754點或2.26%，收5752.736點。

台股挑戰歷史高點24416.67點就在咫尺，15日關前震盪，鴻海挺身而出成為穩盤要角，人工智慧（AI）週邊概念股輪流發功，加權指數終場上漲96.38點，收在24334.48點，成交值新台幣4435.05億元。自營商買超25.75億元，投信賣超30.88億元，外資及陸資買超53.73億元，三大法人合計買超48.6億元。

產業訊息方面，上緯投控轉投資子公司共同客戶的母公司TPI Composites Inc及其多家關聯公司，向美國法院申請啟動全面財務重組程序。上緯投控強調，觀察TPI的營運情況一切如常。

矽智財（IP）廠力旺總經理何明洲15日出席法人說明會表示，隨著過去累積的投片專案逐步進入量產，預期權利金收入也將持續增加。尤其PUF安全IP已開始挹注權利金，將為未來權利金收入添增成長動能。

延伸閱讀

美前國安會幕僚長：川普視台灣為核心利益不曾妥協

本周開盤前 五件國際事不可不知

馬克宏：將就烏克蘭安全保障詢問川普

反對德州重劃選區！全美辦逾300場示威活動 抗議川普推動對共和黨有利舉措

相關新聞

台股開盤下跌61點 台積電開低10元

台股18日開盤指數下跌61.93點，開盤指數為24,272.55點。台積電（2330）開盤價1,170元，下跌10元。

永豐投顧：市場氣氛變化 不要擴張持股

永豐投顧表示，有鑑於台股上周投機氣氛高漲，建議不要擴張部位，一方面是成交量大增，籌碼已經混亂；二方面是強漲個股魚龍混雜，...

美國製造概念股爆紅 台積電零關稅 率科技股向前衝

美國總統川普表示，將對進口的半導體與晶片課徵100%關稅，但不包括那些「在美國境內設廠」的企業。

台股抗震 台積電、鴻海等六大巨頭護體…吸引資金靠攏

台股短線震盪加劇，雖美國總統川普再次放話，半導體稅率將達300%，引發市場高度議論，不過，市場專家表示，台積電、鴻海等六...

三星新款折疊機在美開紅盤…台鏈概念股 市場青睞

三星新款折疊機Galaxy Z Fold7、 Flip7在美國銷售開出紅盤，上季更蠶食蘋果的市占率。折疊機在美國市場的接...

AI基建客製化需求升溫…伺服器鏈八強 高盛捧

高盛證券於最新報告中指出，客製化為AI基礎建設的關鍵趨勢。其中主因客製化將符合客戶需求、優化成本，並降低依賴單一供應商的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。