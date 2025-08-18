安聯投信：台股短期等關稅數據確定 盤面聚焦個股表現為主

展望後市，安聯投信台股團隊表示，由於多國股市已創新高，但台股因貿易談判未定而受到壓抑，短期在不確定因素下，大盤向上空間有限，聚焦個股表現為主。隨著後續台灣對等關稅數據確定，下半年行情仍可正面期待。

安聯投信台股團隊表示，AI仍是台股主旋律，周邊概念股輪流表現，而美股續創新高或維持高檔震盪亦是提振台股的另一重要因子。整體來看，企業獲利成長仍是推升台股最重要的動能，在AI需求持續強勁，加上美國可望降息及減稅利多帶動下，對台股後市偏多看待。

安聯投信台股團隊表示，AI伺服器GB200機櫃生產良率改善，下半年出貨量預計較上半年倍增，GB300供應鏈也開始組裝生產；近期美國大型雲端服務業者(CSP)同步上修2025年資本支出，2026年將延續動能，有利台股AI相關供應鏈。科技類股持續看好AI伺服器、半導體及美國製造族群。

消費電子方面，第3季仍見到提前備貨需求，但筆電、電視等庫存水位稍高，第4季或明（2026）年第1季出貨前景有待觀察。傳產族群需觀察中國大陸經濟復甦狀況，包括水泥、鋼鐵、散裝及塑化等產業都有關聯，預期較為平淡。

就企業獲利部分，安聯投信台股團隊表示，台灣上市櫃公司總獲利2021年創下4.3兆元歷史高點後，連兩年下滑；2024年在人工智慧（AI）熱潮帶動下獲利達4.05兆；2025年預估合計4.5兆元，可望創歷史新高，獲利成長有望帶動台股再創新局。

布局上，安聯台灣科技基金經理人周敬烈表示，第3季市場主流仍是AI相關族群，ASIC及GPU族群都有基本面支撐，只要營收獲利動能未轉弱，仍將吸引資金目光，此外，也可留意下一季或明年有成長動能，如IP/ASIC族群短期逆風但明年營收動能佳。

安聯台灣智慧基金經理人陳思銘表示，第3季選股仍是偏好具成長性股票，尋找成長幅度優於大盤或其他產業的投資標的，持股配置著重AI、半導體、美國製造等相關公司，傳產需持續觀察大陸經濟復甦狀況，金融股雖然相對便宜且具有股息保護，但電子類股仍具有較佳成長性。