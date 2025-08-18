台股抗震 台積電、鴻海等六大巨頭護體…吸引資金靠攏

台股短線震盪加劇，雖美國總統川普再次放話，半導體稅率將達300%，引發市場高度議論，不過，市場專家表示，台積電（2330）、鴻海（2317）等六大巨頭護體，占大盤市值比重逾五成，在未發生扭轉這些巨頭產業趨勢的事件發生前，大盤震盪趨堅格局不變。

美股上周五（15日）在川普揚言半導體關稅上看300%，加上美商應材公布營運展望不如預期，費城半導體指數下跌2.2%，台積電ADR也下跌0.8%，台指期夜盤更跌逾百點，市場預期台股今日將面臨修正壓力。

永豐投顧總經理李學詩、富邦投顧董事長陳奕光認為，大盤結構已不同以往，權王台積電市值比重已來到39.2%，鴻海3.6%、聯發科2.8%、台達電2.2%、富邦金1.5%、廣達1.3%，合計50.6%，只要未出現改變這六大巨頭基本面的重大國內外事件前，資金向六大巨頭靠攏的趨勢，將不易發生改變。

台新投顧總經理江浩農、統一投顧董事長黎方國分析，六大巨頭中，五檔為AI股，而要影響AI股前景，目前全球主要集中在三個焦點，分別是：27日的輝達財報與未來展望、美國即將公布的「232調查」結果、美國聯準會9月是否啟動降息循環。

法人估算，在內外資陸續上修台積電目標價後，因此，台股短中線上，25,000點將不是無法觸及的指數區域。

另外，針對台股短線是否過熱，近來的確已有部分券商提出示警，包括兆豐國際等投顧提醒投資人應該要居高思危，元大、中信等投顧也都提醒短線恐有過熱的疑慮，主要理由有三：第3季基本面恐旺季不旺，指數這波上漲以來都沒有像樣的回檔、且台股上漲太過集中在台積電及半導體族群等因素。

台股本周在國泰金等近59家上市櫃公司法說會將陸續登場，還有台北國際自動化工業大展、谷歌大會，以及全球央行年會等盛事將召開，預料本周行情將呈現多空交鋒。