對號票擠不上車 高鐵自由座擬尖峰限量

聯合報社論／不准疑美！賴政府踩著關稅慘業表忠

三星新款折疊機在美開紅盤…台鏈概念股 市場青睞

三星新款折疊機Galaxy Z Fold7、 Flip7在美國銷售開出紅盤，上季更蠶食蘋果的市占率。折疊機在美國市場的接受度與日俱增，有助於台積電（2330）、新日興（3376）、兆利（3548）、富世達等折疊機概念股獲市場青睞。

業界人士表示，三星上季的美國市占大幅提升，主要受惠於新款折疊機Galaxy Z Fold7、 Flip7上市；蘋果市占率下滑的原因除了新競品加入，也受季節因素影響，因為iPhone 17系列即將問世，消費者對購買蘋果手機處於觀望狀態。

業界人士預估，蘋果9月發表iPhone 17系列後，上季流失市占會回來，三星折疊機在美國市場獲得初步成功也是不爭的事實，凸顯出智慧手機市場處於多元發展階段，無論是標準直立式手機或折疊機都有消費者埋單。

針對折疊機供應鏈方面，目前無論是韓系或陸系折疊機，絕大多數處理器都是以台積電高階製程打造，零組件廠富世達與兆利的軸承零組件主要供應給陸系品牌廠，新日興預料明年起供應美系品牌廠。雖然折疊機的全球市場滲透率僅1.5%，仍有成長空間，但折疊機競爭已進入戰國時代，許多品牌廠為了提前卡位市場。

