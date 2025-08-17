壽險金控為何Q2大調倉？砍台積電轉聯電 三大策略曝光

據各金控揭露2025年第二季台股大額交易名單，國泰金（2882）、富邦金（2881）與凱基金（2883）同步減碼台積電（2330）、台達電（2308）、智邦（2345）等高檔大型電子股，並一致加碼聯電（2303），顯示壽險金控資金對大型電子龍頭股採獲利了結、降低集中度的保守操作，同時轉進低估值與高殖利率的成熟製程題材。

從數據觀察，富邦金大砍台積電3.36萬張居冠，凱基金同砍2.25萬張，國泰金也同步調節8,756張，合計三大壽險金控賣出台積電張數近6.5萬張。

相對地，三家則同步進場聯電，國泰金大舉加碼26.5萬張居首，富邦金也買進11.1萬張，凱基金則補進1,761張，合計近37.8萬張，凸顯資金明顯轉向。

法人分析，第二季台股波動大，內有台幣暴升匯損衝擊、外有關稅隱憂，壽險金控已從高估值的AI龍頭撤出，轉進景氣循環與高息題材，以兼顧息收與成長。

電子股第二季跌深反彈11.8%，漲幅遠高於大盤7.5%。其中，國泰金逢高獲利了結，積極換股，轉布局AI中下游成長股；富邦金從上季大減碼後，本季回補加碼廣泛供應鏈，偏區間輪動；凱基金則加碼核心電子股，高度聚焦。

國泰金6月底持有科技股4,672億元，季增5.9%低於同期電子股漲幅11.8%，顯示整體仍以減碼為主，並釋放資金轉向AI測試設備（致茂（2360）、旺矽（6223））與供應鏈（貿聯（3665）、廣達（2382）、日月光（3711））聚焦中下游成長點。

富邦金減碼台積電、台達電、金像電（2368）、貿聯-KY等電子股，卻廣撒網加碼PCB（欣興（3037）、華通（2313））、IC設計（祥碩（5269）、矽力（6415）、聯發科（2454））及伺服器鏈（鴻海（2317）、廣達、緯創（3231）、日月光、世界（5347）），操作最多元且分散，偏向「區間輪動」。

截至6月底，富邦金科技股持股水位3,318億元，季增24.8%，遠高於電子漲幅，顯示大舉加碼。

凱基金則操作最為聚焦，除了減碼台積電，也將台達電、智邦、國巨（2327）剔除大額交易名單，同時加碼聯電、鴻海、日月光、聯發科，專注半導體供應鏈。

凱基金6月底科技股持股水位663.6億元，季減15%，顯示整體站在賣方，但少數核心電子持股逆勢加碼。

法人依三大金控資金進出，研判三大策略：一、三大金控均避開高估值AI核心股（如台積電），轉向價值型與AI廣泛供應鏈股，以控制風險並兼顧成長。

二、偏好高息、景氣循環題材電子股，如聯電、日月光、廣達、緯創、世界、聯發科等，兼具AI供應鏈與穩定股息特性。

三、金融股則呈現分化布局，如國泰減永豐金（2890）但加中信金（2891），富邦減中信金卻加永豐金，凱基金則轉進第一金（2892），顯示並未全面看空金融，而是內部輪動與除息策略。

2026年壽險業接軌TW-ICS倒數，市場預料2025年操盤策略，仍將偏重資本利得，以拉高保留盈餘和淨值，降低接軌後的增資壓力。展望下半年，隨著各國關稅逐步明朗、美國降息預期升溫、AI需求延續，高息電子與景氣循環股仍將持續吸引壽險金控青睞。