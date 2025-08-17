快訊

最快今又有熱帶性低氣壓生成 未來1周各地慎防午後雷雨

內湖刺警嫌起底...24年前熨斗擊頭持刀割頸 殺死考律師妹妹

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電成壽險護城河！3大金控Q2帳上大賺 挺住淨值

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

第二季匯損風暴壓境，台積電（2330）躍升為「護城河」。以國泰金（2882）、富邦金（2881）、凱基金（2883）來看，光台積電一檔就替這三家壽險金控，第二季多增加了約311.8億元的帳上未實現收益，成為壽險金控獲利與淨值的最大靠山。

台積電上周五（15日）收1,180元，較6月底1,060元有高達11%漲幅，有助三大壽險金控實現帳上未實現收益，進一步挹注獲利。

壽險業9成股票部位，全都是放FVPL中並採「覆蓋法」，當業者賣股，已實現的處分利益，可進損益表，反映在當期獲利上，未實現的評價利益則進OCI，影響淨值。

換言之，台積電這波跌深反彈讓壽險金控一方面能藉由逢高減碼、鎖定收益，還能減緩匯損衝擊，撐住淨值，另一方面也能降低單一持股集中度，兼顧潛在獲利實現與風險管理。

據各金控揭露台股大額交易資料中，國泰金、富邦金、凱基金6月底持股台積電市值各是892.5億元、1,045.4億元、及265億元，仍居其投資組合中最核心部位。

以台積電第二季單季漲幅16.5%換算，這三家第二季各減碼台積電8,756張、3萬3,645張及2萬2,515張，採逢高減碼、鎖定帳上未實現收益。

以假設持股成本不變的前提，並還原台積電第二季的季漲幅後，在相同股數基準下，推算出國泰金持有台積電、帳上增加評價利益約126.3億元、富邦金約147.9億元、開發金約37.6億元，合計帳上增加未實現評價利益311.8億元。

若進一步觀察三家金控第二季在科技股的操作，國泰金減碼19檔科技股、富邦金減碼15檔、凱基金則減碼3檔，整體約六到七成個股都有評價利益。

法人說，第二季壽險業靠著科技股股價飆升，減緩匯損衝擊，甚至進一步帶動帳上評價利益大幅增加，顯示大型電子龍頭扮演壽險金控「進攻、退守」的核心資產。

台積電 壽險業 國泰金

延伸閱讀

台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

AI 動能加持 台股ETF績效強強滾

美國製造概念股爆紅 台積電零關稅 率科技股向前衝

環球晶德州廠擴產一波波 將與台積、德儀、蘋果合作

相關新聞

壽險金控為何Q2大調倉？砍台積電轉聯電 三大策略曝光

據各金控揭露2025年第二季台股大額交易名單，國泰金（2882）、富邦金（2881）與凱基金（2883）同步減碼台積電（...

台積電成壽險護城河！3大金控Q2帳上大賺 挺住淨值

第二季匯損風暴壓境，台積電（2330）躍升為「護城河」。以國泰金（2882）、富邦金（2881）、凱基金（2883）來看...

台股氣勢強、量能擴大 本周續戰歷史高點

上市公司陸續公布財報，加上市場仍預期美國9月降息有望，促成市場樂觀，上周加權指數上漲313.22點，收在2萬4334點。...

法人掃貨 落後補漲股出列…元太、技嘉等吸引資金目光

台股挑戰歷史新高之際，強勢股出現輪動，投資人想追高卻不免擔憂。法人建議，不妨將目光轉向落後股，友達、華航等股價表現落後大...

外資領近8,000億股息 創新高…上市櫃發放2.2兆元寫次高

上市櫃公司股利發放進入高峰期，尤其人工智慧（AI）商機大爆發，去年整體獲利來到4.03兆元歷史次高，發放的現金股利再次突...

證交所18日起邀PCB鏈分享營運概況 臻鼎、定穎、景碩談前景

臺灣證券交易所與永豐金證券將於18至19日共同舉辦「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，邀請PCB龍頭臻鼎-K...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。