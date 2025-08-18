一周盤前股市解析／光通訊、電子材料 搶鏡

台股上周五（15日）大盤開盤約上漲28點，以24,266點開出後，早盤呈現平盤上下百點內膠著震盪走勢，10點過後指數緩步走高，終場指數約收漲96點，以24,334點作收，成交量能略為萎縮，全周指數上漲313點，周K線連二紅。

台新投顧協理范婉瑜表示，市場等待半導體232調查具體細節公布，指數於歷史高點前震盪，短線來看，隨著利空淡化及降息預期升溫，指數已具備創歷史新高態勢，僅等待短線不確定因素明朗。

操作方面，AI伺服器相關族群高檔獲利賣壓待消化，整理後仍可擇優再做布局；漲幅相對落後的矽光子、CPO或具題材的AI眼鏡族群可留意。

統一投顧協理陳晏平指出，台股近期回檔守穩5日線，技術面維持強勢，成交量能溫和放大，盤面類股良性輪動，強勢族群PCB、光通訊及電子材料等族群持續領漲，有利台股挑戰歷史新高。

短線上，指數高檔震盪盤堅，操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。

第一金投顧協理黃奕銓表示，目前指數在震盪之際，仍守穩5日線，均線仍然呈現多頭排列，多方格局不變。操作建議上，仍推薦關注強勢族群，強者恆強已逐漸成為市場共識。

其中的強勢族群包含CPO矽光子族群強勢表態，航運股獲短線資金點火，電子次產業如印刷電路板、玻纖布等材料股亦吸引買盤進駐，類股呈現輪動格局，短線市場目光聚焦於20~23日將登場的自動化設備展。