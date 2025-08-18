製鞋、成衣、原物料 伺機布局

美國月初公布的7月新增非農就業僅7.3萬人，低於市場預期的11萬人，且5、6月數據遭大幅下修；甫公布的美國物價指數來看，美國7月CPI年增2.7%，月增0.2%、核心CPI年增3.1%，月增0.3%，大致符合市場預期。

PPI方面，7月年增率3.3%、月增率0.9%，核心PPI年增率3.7%、月增率0.9%，PPI增幅高於市場預期，其年增率升至今年1月以來的新高，月增率增幅亦為2022年6月以來新高。

但整體來看，由於CPI的走勢相對較為溫和，推估目前主要仍由廠商吸收成本，整體效果尚未全數反映終端售價上，使得物價壓力的升溫仍在可控範圍。

後續持續觀察聯準會主席鮑爾（Powell）在8月底的Jackson Hole談話時釋出的態度，至於Fedwatch預測9月降息機率在PPI數據公布後降至93%，10月再降1碼的機率約55%。

11日美國對中國的關稅寬限期如市場預期再延90天至11月10日，不過對等關稅對市場的影響已持續淡化，至於半導體關稅方面，台積電（2330）、蘋果等承諾在美投資設廠的公司將可豁免，不過具體的232條款半導體關稅實施範圍、課稅方式、豁免條件、執行細節仍有待公布後釐清。

目前台股多方未露敗象，指數持續往歷史新高之路邁進，只是目前台股位階已高，操作須留意風險，除主流的AI相關概念股之外，不妨可留意一些低位階族群。

在電子方面，由於CSP雲端大廠進行AI伺服器軍備競賽，AI伺服器成長明確，帶動國內相關概念股表現亮眼，如台達電、台光電、奇鋐、富世達、尖點、金像電、高力等7月營收更創下歷史新高。

台積電7月業績月增22.6%，年增25.8%，雖未改寫歷史新高，但亦為歷年同期新高。隨著第4季GB300陸續開始出貨，未來對營收及獲利的貢獻將逐漸增加，廣達、緯創、緯穎、台達電、川湖、勤誠、奇鋐、鴻海等供應鏈將進一步受惠。

另外，SpaceX的Falcon發射量預估較去年成長三成，Amazon Kuiper計畫需於明年7月前部署1,600顆，預期低軌衛星短期內發射任務將大幅加速；除此之外，CSP升級傳輸需求，帶動800G滲透率快速提升，預估2026年需求量可望翻倍，包括啟基、昇達科、聯亞、聯鈞、波若威、光聖等網（光）通訊族群將受惠。

股價位階低的族群方面，例如：一、製鞋成衣：新興品牌成長強勁、2026世足賽帶動求需求，加上股價及評價皆在相對低檔。

二、鋼鐵、塑化等原物料族群：除即將進入「金九銀十」將揭開傳統旺季序幕外，由於這些產業近年都受到供需結構惡化、中國大陸過剩產能外溢的影響甚鉅，致使獲利及股價表現不佳，但也因幾乎所有可見的不利因素也都反映在股價中了，股價對利空已經鈍化，但對正面訊息則積極反應，也顯示市場心態的變化。

「反內捲」已成為今年大陸官方行動關鍵字，近期力度又增加不少，如中國工信部7月18日表示將針對內捲問題較嚴重的產業實施新一輪穩增長行動外，也引導落後產能有序退出。

大陸國務院國資委在7月23日在會議中則是要求國企帶頭、優化國有資產增量投向，帶頭抵制「內捲式」競爭。

至於發改委及市場監管總局則於7月24日發布「價格法修正草案」，健全價格違法行為的法律責任、並明確不正當價格行為的認定標準。

（作者是第一金投顧董事長）