大立光、玉晶光 小摩按讚

摩根大通（小摩）證券在最新出具的「蘋果供應鏈」產業報告中指出，由於關稅疑慮消除等三大有利因素帶動，上調2025年整體iPhone出貨量至2.47億支，增幅5.1%。台鏈中，大立光（3008）、玉晶光均給予「優於大盤」評級。

小摩科技產業分析師楊維倫指出，隨著關稅疑慮的消除，且受惠蘋果在美國大規模投資而可能獲得關稅豁免，加上中國大陸將允許 iPhone Slim／Air 使用eSIM（數位SIM卡），有助於刺激中國大陸市場的需求。

再配合蘋果將於2026與2027年推出更多新款iPhone，如2026年上半年將推出 iPhone 17e、2026年下半年推出可折疊iPhone、2027年上半年推出iPhone 18e與18基礎款等，因此對iPhone長期出貨量正向樂觀。

基於相關有利因素，楊維倫上調今年整體iPhone出貨量至2.47億支，較原先預估的2.35億支增加5.1%。其中，上半年因受惠關稅因素，估年增9%，下半年可望年增1%、達1.43億支，第3季約5,900萬支、第4季升至8,400萬支。

對於蘋果供應鏈，楊維倫建議「擇優布局」，其中光學零組件廠將因規格升級獲得較強獲利動能。台廠中，大立光仍為整個供應鏈的首選，因為未來幾個產品周期將逐步提升鏡頭規格。