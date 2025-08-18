就市論勢／半導體、 HPC 鏈 可留意

盤勢分析

受惠AI需求持續增長，以及因關稅不確定性所帶動的提前備貨潮，台灣第2季GDP年增率高達7.96%，此亮眼成績主要歸功於第2季出口的強勢表現。

台灣7月出口表現延續之前增長態勢力度，出口金額高達566.8億美元，年增率41.9%。其中，資通訊產品年增率達87.1%，電子零組件產品年增率34.1%，這些數據反映AI需求持續升溫，以及台灣在全球供應鏈中不可或缺的地位。整體而言，在全球AI產業長線成長趨勢下，台灣經濟將繼續穩健成長，有助支持台股企業的獲利能力，有望成為台股長線上升的一大助力。

截至8月初，美股S&P 500已有90%的公司公布第2季財報。其中92%符合或優於市場預期，高於歷史均值，因此研調機構紛紛上調未來幾年的獲利成長預估，預估2025年S&P500的獲利成長率將達到10%，而2026年則進一步提升至13%。

四大AI雲端服務供應商及大型語言模型公司，陸續提出正面前瞻指引及上調AI相關資本支出計畫，台灣AI供應鏈的上、中、下游廠商將直接受惠，吸引投資人布局相關產業及個股，這股投資熱潮有望持續推升台股指數後續表現。

美國對等關稅大致塵埃落定，台灣實際稅率高於20%，但後續仍有望降低，而與AI相關產品出口最息息相關的半導體關稅稅率則大多數可以得到豁免，台灣已擺脫下半年經濟成長及企業獲利的最大變數。

投資建議

AI相關產業仍是台股的核心支柱，特別是半導體先進製程、AI晶片設計、高效能運算（HPC）相關供應鏈，將持續受惠AI產業蓬勃發展。

建議投資人可關注AI供應鏈相關企業，留意其技術領先優勢與訂單能見度。隨著AI應用的擴大及主權AI的興起，其所帶動的AI資本支出將持續增加，相關廠商的營收跟獲利也可望持續成長。

此外，具備高股息殖利率且營運穩健的產業及個股，通常具備較佳的現金流與配息能力，可作為資產配置的選項之一，有助於降低投資組合的波動性。