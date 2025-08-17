聽新聞
0:00 / 0:00
台股氣勢強、量能擴大 本周續戰歷史高點
上市公司陸續公布財報，加上市場仍預期美國9月降息有望，促成市場樂觀，上周加權指數上漲313.22點，收在2萬4334點。法人認為，台股氣勢強，本周有機會續戰歷史高點。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，台股本周有望挑戰歷史新高，大盤也持續在高檔震盪，值得注意的是13日指數來到歷史次高時，量能也隨之擴大，這周大盤是否能維持往新高位置挺進將為關鍵，否則可能出現小幅拉回走勢。
永豐金證券分析，台股面對歷史高點，不免仍有浮動籌碼，但目前市場認為9月有降息利多尚未實現，買盤很快填補，應能成功換手過關。
個股方面，台積電一度攻上1200元，打開市場想像空間。PCB熱潮回燒到上游玻纖布，台玻大漲42%、富喬漲41.1%。塑膠股也有表現，台化7月單月虧轉盈，帶動預期，台化漲10.1%。鴻海財報營利率上升，成為上周指數推手，漲6.4%。
在投資布局上，廖炳焜認為，AI供應鏈仍是不可或缺的投資主軸，另外包括晶圓代工大廠2奈米供應鏈、IC設計、IP、邊緣運算、光通訊、記憶體、低軌衛星、機器人、摺疊手機等皆可留意，不妨以平衡布局長線趨勢股為主。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言