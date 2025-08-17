未來一周注意美股四大觀察變數

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查之半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是央行動態：首先是聯準會（Fed）多位官員將發表談話，可關注各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、關稅、利率的看法。其次是全球央行年會於8/21-8/23召開，主題為「轉型中的就業市場：人口統計、生產力、總體經濟政策」，留意Fed主席鮑爾談話內容。第三則是FOMC會議紀錄，要關注官員們對利率政策的看法。

三是經濟數據：包括8月標普Global製造採購經理人指數（PMI）初值、7月營建許可、7月新屋開工及成屋銷售。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括亞德諾半導體、直覺公司、Workday、Palo Alto網路、沃爾瑪、目標百貨、羅斯百貨、家得寶、勞氏公司、Williams-Sonoma、TJX、雅詩蘭黛、美敦力等。

富蘭克林投顧指出，在川普政府積極推動親商政策下，將非常有利於嗅覺敏銳的企業（特別是製造商或出口商）。此外，Fed有望重新開啟降息周期，加上美國仍是人工智慧（AI）領頭羊，通用AI（AGI）雛型正逐漸浮現，也讓科學界愈來愈期待未來兩年的AI發展並幫助推升生產力。

富蘭克林投顧指出，就個別產業看，預計半導體/機械/製造業等資本密集或高資本支出產業、國防/邊境安全、傳統能源、小型股將是川普政策的主要受惠者，但乾淨能源將是主要受害者。長線來看，持續看好美國經濟與美股前景。