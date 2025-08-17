快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

未來一周注意美股四大觀察變數

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意各國與川普政府的談判進展以及232條款調查之半導體、藥品等關稅政策及細節。

二是央行動態：首先是聯準會（Fed）多位官員將發表談話，可關注各官員針對經濟、就業、通貨膨脹、關稅、利率的看法。其次是全球央行年會於8/21-8/23召開，主題為「轉型中的就業市場：人口統計、生產力、總體經濟政策」，留意Fed主席鮑爾談話內容。第三則是FOMC會議紀錄，要關注官員們對利率政策的看法。

三是經濟數據：包括8月標普Global製造採購經理人指數（PMI）初值、7月營建許可、7月新屋開工及成屋銷售。

四是企業財報：未來一周要公布財報的企業包括亞德諾半導體、直覺公司、Workday、Palo Alto網路、沃爾瑪、目標百貨、羅斯百貨、家得寶、勞氏公司、Williams-Sonoma、TJX、雅詩蘭黛、美敦力等。

富蘭克林投顧指出，在川普政府積極推動親商政策下，將非常有利於嗅覺敏銳的企業（特別是製造商或出口商）。此外，Fed有望重新開啟降息周期，加上美國仍是人工智慧（AI）領頭羊，通用AI（AGI）雛型正逐漸浮現，也讓科學界愈來愈期待未來兩年的AI發展並幫助推升生產力。

富蘭克林投顧指出，就個別產業看，預計半導體/機械/製造業等資本密集或高資本支出產業、國防/邊境安全、傳統能源、小型股將是川普政策的主要受惠者，但乾淨能源將是主要受害者。長線來看，持續看好美國經濟與美股前景。

川普 半導體 富蘭克林投顧

延伸閱讀

美俄峰會後 川普：暫時不對中國大陸購買俄能源徵關稅

應川普要求 西維吉尼亞州長派數百國民兵赴華府

川普政府入股英特爾 可能以「維權股東」姿態促成哪些轉變？

川普受訪揭露習近平說法 稱任內陸不會犯台

相關新聞

法人掃貨 落後補漲股出列…元太、技嘉等吸引資金目光

台股挑戰歷史新高之際，強勢股出現輪動，投資人想追高卻不免擔憂。法人建議，不妨將目光轉向落後股，友達、華航等股價表現落後大...

外資領近8,000億股息 創新高…上市櫃發放2.2兆元寫次高

上市櫃公司股利發放進入高峰期，尤其人工智慧（AI）商機大爆發，去年整體獲利來到4.03兆元歷史次高，發放的現金股利再次突...

證交所18日起邀PCB鏈分享營運概況 臻鼎、定穎、景碩談前景

臺灣證券交易所與永豐金證券將於18至19日共同舉辦「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，邀請PCB龍頭臻鼎-K...

千金股增至24檔 寫新猷

近來市場輪動快速，多頭買盤不斷點火績優題材股，屢屢帶動股價強勢表態，特別是千金股族群昨（14）日漲多於跌，其中精測亮燈漲...

上市櫃 Q2獲利雙降

受匯損等外在壓力影響，上市櫃公司第2季獲利暫繳出逾9,373.3億元，為過去十季以來，首見季、年雙減成績；展望第3季，市...

上半年財報五天王出列 台積電同登獲利王與現金王

上市櫃公司上半年財報出爐，獲利王、每股稅後純益（EPS）王、現金王、獲利成長王及毛利率王等「五大天王」出爐，台積電同登獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。