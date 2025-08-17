快訊

瓷磚縫卡汙垢、發霉好礙眼 5種自製清潔劑能快速清除又省錢

教育部估大一新生年減3500人 教團示警40所大專轉型或退場

打破「非一萬步不可」迷思 新研究揭7000步就有顯著健康效益

川普喊半導體關稅300% 法人：電子權值韌性支撐台股

中央社／ 台北17日

半導體市場訊息紛雜，美國總統川普近日喊出半導體關稅「可能200%、300%」，也傳出美國政府有意入股英特爾（Intel）。針對台股本週趨勢，法人分析，美股引領多頭趨勢未變，人工智慧（AI）供應鏈仍是不可或缺的投資主軸，儘管外部訊號劇烈，電子權值股仍保持韌性支撐台股多頭架構。

外電日前報導，美國總統川普（Donald Trump）表示將在未來兩週宣布對進口鋼鐵和半導體晶片課徵的關稅，初期稅率會比較低，以便企業前來美國，待逐步建立本土製造能力，之後會漸漸提高，「可能高達200%、300%」。

此外，也有外媒報導指出，川普政府考慮動用「晶片法」（Chips Act）資金，收購英特爾部分股權，以強化半導體產業自主。

由於半導體市場訊息不斷，台指期夜盤16日清晨下跌142點收24155點，台積電期貨夜盤小跌10點收1170點。台積電在美股美國存託憑證（ADR）小跌0.88%，收238.88美元。

在台指期淨部位，三大法人15日淨空單增加2601口至4216口，其中外資淨空單減少172口至3萬4207口。

市場關注台股18日開盤走勢與本週動向，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，美股引領多頭趨勢未變，AI供應鏈仍是不可或缺的投資主軸，上週台股觸及歷史次高，量能擴大，本週大盤震盪盤堅，看能否繼續挺進改寫歷史新高。

期貨法人分析，儘管外部訊號劇烈，台灣市場仍維持結構性多頭動能的獨特性，台股在科技龍頭及電子權值股支撐保持韌性，此外法人持續進場加碼，中小型股在資金輪動中持續活潑，台股多頭架構仍在。

廖炳焜指出，市場仍期待美國聯邦準備理事會（Fed）有機會降息，美股仍在高檔，加上AI趨勢方興未艾帶動概念股，有助台股指數技術面保持強勢。

美國 半導體 台股指數

延伸閱讀

應川普要求 西維吉尼亞州長派數百國民兵赴華府

台積電豁免生變？川普喊晶片關稅恐飆300％ 市場全炸鍋

川普政府入股英特爾 可能以「維權股東」姿態促成哪些轉變？

川普受訪揭露習近平說法 稱任內陸不會犯台

相關新聞

法人掃貨 落後補漲股出列…元太、技嘉等吸引資金目光

台股挑戰歷史新高之際，強勢股出現輪動，投資人想追高卻不免擔憂。法人建議，不妨將目光轉向落後股，友達、華航等股價表現落後大...

外資領近8,000億股息 創新高…上市櫃發放2.2兆元寫次高

上市櫃公司股利發放進入高峰期，尤其人工智慧（AI）商機大爆發，去年整體獲利來到4.03兆元歷史次高，發放的現金股利再次突...

證交所18日起邀PCB鏈分享營運概況 臻鼎、定穎、景碩談前景

臺灣證券交易所與永豐金證券將於18至19日共同舉辦「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，邀請PCB龍頭臻鼎-K...

千金股增至24檔 寫新猷

近來市場輪動快速，多頭買盤不斷點火績優題材股，屢屢帶動股價強勢表態，特別是千金股族群昨（14）日漲多於跌，其中精測亮燈漲...

上市櫃 Q2獲利雙降

受匯損等外在壓力影響，上市櫃公司第2季獲利暫繳出逾9,373.3億元，為過去十季以來，首見季、年雙減成績；展望第3季，市...

上半年財報五天王出列 台積電同登獲利王與現金王

上市櫃公司上半年財報出爐，獲利王、每股稅後純益（EPS）王、現金王、獲利成長王及毛利率王等「五大天王」出爐，台積電同登獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。