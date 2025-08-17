川普喊半導體關稅300% 法人：電子權值韌性支撐台股

半導體市場訊息紛雜，美國總統川普近日喊出半導體關稅「可能200%、300%」，也傳出美國政府有意入股英特爾（Intel）。針對台股本週趨勢，法人分析，美股引領多頭趨勢未變，人工智慧（AI）供應鏈仍是不可或缺的投資主軸，儘管外部訊號劇烈，電子權值股仍保持韌性支撐台股多頭架構。

外電日前報導，美國總統川普（Donald Trump）表示將在未來兩週宣布對進口鋼鐵和半導體晶片課徵的關稅，初期稅率會比較低，以便企業前來美國，待逐步建立本土製造能力，之後會漸漸提高，「可能高達200%、300%」。

此外，也有外媒報導指出，川普政府考慮動用「晶片法」（Chips Act）資金，收購英特爾部分股權，以強化半導體產業自主。

由於半導體市場訊息不斷，台指期夜盤16日清晨下跌142點收24155點，台積電期貨夜盤小跌10點收1170點。台積電在美股美國存託憑證（ADR）小跌0.88%，收238.88美元。

在台指期淨部位，三大法人15日淨空單增加2601口至4216口，其中外資淨空單減少172口至3萬4207口。

市場關注台股18日開盤走勢與本週動向，PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜分析，美股引領多頭趨勢未變，AI供應鏈仍是不可或缺的投資主軸，上週台股觸及歷史次高，量能擴大，本週大盤震盪盤堅，看能否繼續挺進改寫歷史新高。

期貨法人分析，儘管外部訊號劇烈，台灣市場仍維持結構性多頭動能的獨特性，台股在科技龍頭及電子權值股支撐保持韌性，此外法人持續進場加碼，中小型股在資金輪動中持續活潑，台股多頭架構仍在。

廖炳焜指出，市場仍期待美國聯邦準備理事會（Fed）有機會降息，美股仍在高檔，加上AI趨勢方興未艾帶動概念股，有助台股指數技術面保持強勢。