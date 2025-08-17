下半年聚焦 AI 產業 法人：AISC 族群列為首選 這三檔聚光

第2季財報陸續公布，前四大雲端服務廠（CSP） 廠持續上修資本支出，帶動AI需求的強勁與先進封裝產能的擴充，為相關供應鏈提供強勁的需求，展望下半年，法人指出，由於匯率及關稅導致獲利下修，預期半導體個股股價將受到壓力，AI ASIC將是首選產業，如世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、旺矽（6223）等。

半導體7月營收年增幅度低於歷史平均，IC設計呈現年月雙減。半導體7月營收6,934億元，年增11%，月增11%，年增低於過去五年平均，其中主因上半年受到關稅擾動，提前拉貨導致下半年單月營收較為疲弱。其中以IC設計年減5%，受影響最大，晶圓代工及其他受惠AI之相關產業則維持強勁年增。

法人表示，美國總統川普宣布對輸美半導體課徵100%關稅，已在美設廠或承諾投資者可望豁免。此舉對台積電（2330）影響中性，但將不利於二線晶圓代工廠，因成熟製程訂單可能轉移。而因AI產品較容易轉嫁成本，消費性產品則較難以吸收，不看好消費性產品比重較高之IC設計公司。

整體而言，從成本與需求的角度來看，關稅對整體半導體產業是不利的，此舉恐將導致全球性結構性通膨加劇，但不確定性的消除有助於短期內提振整體投資情緒。