證交所18日起邀PCB鏈分享營運概況 臻鼎、定穎、景碩談前景

臺灣證券交易所與永豐金證券將於18至19日共同舉辦「印刷電路板（PCB）產業鏈」主題式業績發表會，邀請PCB龍頭臻鼎-KY（4958）、車用PCB廠商定穎投控、載板廠商景碩（3189）等，分享近期財務業務情形，及產業最新發展動態。

隨著生產成本墊高、電價上漲、匯率以及傳統旺季到來，業界傳出下半年載板報價ABF與BT載板皆可望季季看漲，其中BT載板報價谷底翻揚。法人先前已看好，載板龍頭欣興、BT載板營收最大的景碩可望率先受惠，另外南電、臻鼎也將受惠此趨勢。

臻鼎12日舉辦法說會時，董事長沈慶芳提到，因應人工智慧（AI）應用訂單成長，臻鼎規劃提高今、明兩年每年資本支出金額至300億元以上，合計兩年可望超過600億元，其中近50%資本支出將用於擴大高階HDI和HLC產能，以掌握相關產品成長契機。

此外，臻鼎因股價達注意交易資訊標準，公布7月自結稅前淨利為7.59億元，年減45.96%，單月每股獲利（EPS）0.4元；自結7月歸屬母公司淨利3.83億元，年減59%。臻鼎表示，主因新品打樣初期成本墊高與營收尚未放量所致。

至於車用PCB廠商定穎投控5日召開法說會時，總座劉國瑾說，車用市況仍不佳但預期電子化趨勢持續，公司持平看待今年相關營收，第3季主要成長動能來自DDR5相關HDI用板，並以中國大陸客戶的成長最多。

載板廠商景碩上半年每股稅後純益1.35元，第2季雖受匯損干擾但仍維持獲利表現，但法人預期，景碩最壞情況已過，同時受惠BT載板報價復甦以及ABF將供不應求，景碩在BT載板產能高於南電，ABF載板產能則次於欣興。